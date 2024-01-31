Новости СВО: Силы РФ движутся на север, ВСУ используют дроны на юге

Фото: istockphoto/IherPhoto
Российская армия наступает на нескольких участках фронта, ВСУ продолжают наносить удары по российским городам с использованием дронов. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где продвинулись ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Херсонское направление
«Летающий хлам»: На Украине остались недовольны австралийскими истребителями F/A-18
Запорожское направление
Купянское направление
Южнее Купянска активизировались бои у Табаевки и Крахмального. Стороны пытаются перехватить инициативу друг у друга, ни одно из войск не продвинулось.
Харьковское направление
ВС РФ поразили в Харькове немецкий ракетный комплекс Iris-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар по объектам Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных ВС РФ.
Авдеевское направление
Юго-восточнее Авдеевки ВС РФ перешли в наступление, удалось занять участок дороги восточнее базы «Царская охота». На юге российская армия продвигается по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на запад. ВСУ атакуют на юго-восточных окраинах Авдеевки, но безуспешно.
Угледарское направление
ВС РФ сумели продвинуться севернее Приютного, сообщает «WarGonzo». В результате атаки ВС РФ, ВСУ оставили позиции, занятые в ходе летне-осеннего наступления.
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
Донецкое направление
Российские военные сосредоточили усилия по штурму Новомихайловки. Кроме того, активные наступательные действия у Невельского и Первомайского. Продвижение на этих участках фронта позволят облегчить логистику штурмовых подразделений ВС РФ.
Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что использует противник для нанесения ударов по российским территориям на Донецком направлении.
«Самоходная артустановка, бьющая на 70 км — это то, чего не хватает фронту для обеспечения в том числе контрбатарейной борьбы. Противник пользуется преимуществом по дальности западных артиллерийских систем. В том числе и в ходе ударов по Донецку», — написал Коц в своем телеграм-канале.
Бахмутское направление
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ на высотах северо-западнее Клещеевки, в районе Ивановского и Богдановки. По подразделениям противника работала артиллерия ВС РФ.
Луганское направление
Несколько новых позиций удалось занять российским войскам в районе населенного пункта Белогоровка. Ожесточённые бои зафиксированы в районе Кисловки. ВСУ сдерживают оборону, обмениваясь с ВС РФ взаимными артобстрелами.
Читайте также:
Артиллеристы ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском
Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге — видео
Два человека погибли после удара дрона ВСУ по автомобилю под Горловкой
Анастасия Крестьянова