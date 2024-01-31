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Новости СВО: Силы РФ движутся на север, ВСУ используют дроны на юге

31 января 2024, 10:59
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия наступает на нескольких участках фронта, ВСУ продолжают наносить удары по российским городам с использованием дронов. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где продвинулись ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Херсонское направление


ВСУ наносят удары по российским подразделениям в районе Крынок. Противник задействовал для атак подразделения операторов дронов. Об этом сообщает портал «Два майора». Вертолеты ВС РФ нанесли ответный удар по пункту дислокации ВСУ многоцелевой управляемой ракетой, расчет уничтожен.


«Летающий хлам»: На Украине остались недовольны австралийскими истребителями F/A-18
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Запорожское направление


Группировка украинских войск дважды выпустила по населенному пункту Токмак снаряды из РСЗО. Население города составляет около 30 000 тысяч человек. Российская ПВО перехватила обе ракеты. ВС РФ применили для уничтожения противника ФАБы (фугасные авиационные бомбы — прим. ред).

Купянское направление


Южнее Купянска активизировались бои у Табаевки и Крахмального. Стороны пытаются перехватить инициативу друг у друга, ни одно из войск не продвинулось.

Харьковское направление


ВС РФ поразили в Харькове немецкий ракетный комплекс Iris-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по объектам Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных ВС РФ.


Авдеевское направление


Юго-восточнее Авдеевки ВС РФ перешли в наступление, удалось занять участок дороги восточнее базы «Царская охота». На юге российская армия продвигается по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на запад. ВСУ атакуют на юго-восточных окраинах Авдеевки, но безуспешно.

Угледарское направление


ВС РФ сумели продвинуться севернее Приютного, сообщает «WarGonzo». В результате атаки ВС РФ, ВСУ оставили позиции, занятые в ходе летне-осеннего наступления.


Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью

Донецкое направление


Российские военные сосредоточили усилия по штурму Новомихайловки. Кроме того, активные наступательные действия у Невельского и Первомайского. Продвижение на этих участках фронта позволят облегчить логистику штурмовых подразделений ВС РФ.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что использует противник для нанесения ударов по российским территориям на Донецком направлении.

«Самоходная артустановка, бьющая на 70 км — это то, чего не хватает фронту для обеспечения в том числе контрбатарейной борьбы. Противник пользуется преимуществом по дальности западных артиллерийских систем. В том числе и в ходе ударов по Донецку», — написал Коц в своем телеграм-канале.


Бахмутское направление


Российские бойцы атаковали позиции ВСУ на высотах северо-западнее Клещеевки, в районе Ивановского и Богдановки. По подразделениям противника работала артиллерия ВС РФ.


Луганское направление


Несколько новых позиций удалось занять российским войскам в районе населенного пункта Белогоровка. Ожесточённые бои зафиксированы в районе Кисловки. ВСУ сдерживают оборону, обмениваясь с ВС РФ взаимными артобстрелами.

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На Украине назвали неожиданную причину увольнения Залужного
Соскин: Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76
31 января 2024, 12:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский хотел убрать главкома ВСУ Валерия Залужного из-за уничтожения российского Ил-76, на борту которого находилось украинских 65 пленных. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что украинский лидер хотел обвинить Залужного в поражении Ил-76, однако главком не согласился с подобным раскладом дел, за что Зеленский и попытался его отстранить.

Эксперт уверен, что президент Украины знал о присутствии на борту сбитого самолета украинских военнопленных. При этом расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинского руководства.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. По последним данным, экспертиза уже установила, что Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства.

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#эксперт
#президент
#youtube
#лидер
#зеленский
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В Минобороны Нидерландов не смогли назвать точную дату поставок Киеву F-16
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: F-16 передадут Киеву в 2024 году
31 января 2024, 11:40

Фото: iStock/KuntalSaha

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что истребители F-16 будут переданы Украине в текущем году, однако затруднилась назвать даты поставки. Об этом она сказала на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС.
«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», — сказала Оллонгрен.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом.

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#истребители
#мид
#мид рф
#поставки
#сво
#всу
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В Госдуме заявили о переломном моменте украинского конфликта
Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент
31 января 2024, 11:28

Фото: iStock/ffikretow

Украинский конфликт переходит на новый уровень. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», - цитирует РИА Новости Шеремет.

Он считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительной войны. Депутат пояснил, что излюбленным ими методом блицкриг. А в случае его провала они прекращают военную агрессию, и переводят противостояние на новый уровень, меняя свою политику и приоритеты.

Ранее Шеремет также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.

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#госдума
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Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары с продажи книг в Киев
Писательница Улицкая сообщила, что гонорары с продажи её книг идут на Украину
31 января 2024, 11:10

Фото: iStock/Canetti

Писательница Людмила Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг идут на финансирование Украины. Об этом она рассказала в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что они позвонили писательнице от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака и спросили, поступает ли доход с её книг в ВСУ. Она подтвердила эти слова, однако отказалась раскрывать детали.

Также Улицкая подчеркнула, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, она добавила, что не особо довольна терактами в отношении патриотов России, организованных украинскими спецслужбами, но отметила, что они имеют на это полное право.

Напомним, что в ноябре прошлого года Улицкая опровергла сообщения о поддержке ВСУ. Она назвала такие заявления абсурдными.

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#всу
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Генерал Кривонос: ВС РФ подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
31 января 2024, 10:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России активно использует бомбы ФАБ-500 для уничтожения позиций ВСУ у Днепра. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции», — пожаловался Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Он добавил, что украинским военным приходится постоянно восстанавливать разбитые российскими силами укрытия. При этом отставной генерал добавил, что российские военные также активно используют беспилотники и артиллерию, чтобы помешать ВСУ перебросить больше сил на другой берег Днепра.

Ранее также стало известно, что артиллеристы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск передвигают огневые точки ближе к передовым позициям украинских военных в районе Артемовска.

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Артиллеристы ЮВО продвинулась к передовым позициям ВСУ под Артемовском
31 января 2024, 10:36

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Артиллеристы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск передвигают огневые точки ближе к передовым позициям украинских военных в районе Артемовска. Об этом рассказал командир подразделения с позывным «Ювелир».
«Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии (противника. — ред.)», — пояснил «Ювелир» в беседе с РИА Новости.

Боец добавил, что минометы работают совместно с пехотой. По его словам, так легче корректировать и наносить огонь по ВСУ. При этом российским минометчикам удается передвигать вооружение ближе к линии соприкосновения, что позволяет увеличить дальность стрельбы в тылу противника.

«Ювелир» уточнил, что вперед продвигают минометы калибра 82 миллиметра, так как они не сильно шумные, и их довольно сложно обнаружить.

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#вооружение
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#всу
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Правнучка советского летчика Чкалова готова проспонсировать ядерный удар по Москве
Правнучка советского летчика Чкалова предложила нанести ядерный удар по Москве
31 января 2024, 10:24

Фото: iStock/nantonov

По Москве необходимо нанести ядерный удар. С таким заявлением выступила в рамках интернет-дебатов правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
В настоящее время Богданова проживает в Израиле и является гражданкой этой страны. Она выразила мнение, что атомный удар, нанесенный США, по Хиросиме и Нагасаки стал «прекрасным завершением конфликта».

При этом ее не смущают человеческие жертвы, которые сопутствуют подобные удары. По словам Богдановой, ей «плевать на своих маму и бабушку».

«Москвичам не мешает услышать воздушную тревогу», - заявила Богданова.

По данным издания Readovka, ранее женщина предлагала расстреливать русских прямо на улице. Она также финансирует ВСУ на деньги, которые заработала в России.

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Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге - видео
Завод «Невский мазут» в Петербурге подвергся атаке беспилотника ВСУ
31 января 2024, 10:14

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.
По сообщению телеграм-канала «Фонтанка SPB Online», дежурные средства противовоздушной обороны применялись в 4:20 утра, когда БПЛА летел над Колпино (около 20 километров от Санкт-Петербурга - прим. ред.). Для поражения воздушной цели использовалась ракета «Триумф». Дрон был подбит, но всё равно успел долететь до Невского района Северной столицы. Там беспилотник рухнул на территорию завода «Невский мазут».

После падения дрона начался пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Три загоревшиеся пустые цистерны быстро потушили. Также обломками БПЛА были повреждены несколько автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.





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Два человека погибли после удара дрона ВСУ по автомобилю под Горловкой
31 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto/FelixRenaud

На трассе Горловка - Донецк беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль. В результате удара два человека погибли.
Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. В своём телеграм-канале глава городской администрации также добавил, что ещё один человек получил ранения. Дрон атаковал машину в районе посёлка городского типа Пантелеймоновка на автодороге Горловка - Донецк.

Как сообщают члены представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские артиллеристы бьют по Горловке сегодня, 31 января, с раннего утра. По городу выпущено не менее 32-х снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе и кассетные боеприпасы.

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