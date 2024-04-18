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МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

18 апреля 2024, 15:11
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

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Российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
Пункт управления армией Украины был уничтожен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС РФ. Они же ударили по двум пусковым установкам с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



Ранее сообщалось, что в ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Медики осмотрели его и поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
Экс-сотрудник ООН Каточ раскрыл истинную причину провала наступления ВСУ
Экс-сотрудник ООН Каточ обвинил в неудачах ВСУ высокомерие экспертов Запада
18 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/dr_evil

Бывший сотрудник ООН Арджун Каточ заявил о том, что одной из основных причин провала наступления ВСУ стало высокомерие западных экспертов и политиков.
Из-за этого, считает специалист, украинские военные много не учли, в том числе «линию Суровикина».

«Она оказалась очень серьёзным препятствием, состоящим из минных полей, траншей, противотанковых надолбов и так далее. Кроме того, украинские силы не имели господства ни в воздухе, ни по части артиллерии. Чем это кончилось, все видели», — пояснил в беседе с RT Каточ.

А военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал удары ВСУ по Джанкою американскими ракетами. Он отметил, что такие удары стали возможны, в том числе, благодаря спутниковым системам США.

«У американцев самая многочисленная и самая лучшая спутниковая разведывательная группировка. Хотя за последнее время Россия прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы нарастить спутниковую группировку. Китайцы нам стали помогать», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.

Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.

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#сша
#россия
#военные
#всу
#спецоперация
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ВСУ обстреляли больницу и пункт переливания крови в Горловке
18 апреля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки. Под обстрел попали больница и городская станция переливания крови.
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек. Среди пострадавших один ребёнок. У всех диагностированы осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным огонь по Горловке вёлся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ещё один мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в Киевском районе Донецка. Таким образом, общее количество мирных жителей, получивших ранения, составило девять человек.

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#днр
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В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»
Представитель ГУР Юсов назвал взрывы в Джанкое «прекрасной операцией» ВСУ
18 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/rarrarorro

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, описал взрывы в Крыму 17 апреля как «великолепную операцию» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНИАН.
«То, что произошло в Джанкое вчера, это великолепная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные «произвели правильный удар».

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#мо
#аэродром
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#военные
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#всу
#удар
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Армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ
BI: на фронте сложились благоприятные условия для российского прорыва
18 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/macky_ch

Армия РФ в скором времени может полностью обрушить фронт ВСУ. Об этом пишет американское издание Business Insider со ссылкой на аналитика корпорации RAND* Брайдена Сперлинга.
«Я бы сказал, что сейчас сложились наиболее благоприятные условия для российского прорыва с самого начала конфликта», — отметил аналитик.

Отмечается, что для Украины складывается все более отчаянная ситуация. ВС РФ во много раз превосходят ВСУ, а западные партнеры Киева не спешат оказывать помощь Украине.

Некоторые участки линии фронта могут вот-вот рухнуть, отметил он.

Напомним, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что линия обороны может рухнуть уже этим летом. Это ожидается, когда мощная российская армия, явно превосходящая противника по многим показателям, начнёт наступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#сво
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Захарова: Париж должен перестать помогать ВСУ в контексте перемирия на Олимпиаду
18 апреля 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Инициатива о перемирии во время Олимпиады должна пройти проверку на искренность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Она отметила, что для этого Франция должна прекратить поставлять вооружения Украине.

Прежде идею Макрона прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его мнению, предложение, озвученное Францией, является лицемерным.

Ранее Песков пояснил, что официальных шагов со стороны Франции с предложением о перемириях в конфликтах на время Олимпиады озвучено не было. Перемирие во время олимпиады позволит властям Украины перегруппировать свои войска в зоне СВО и произвести перевооружение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#сво
#макрон
#вооружения
#песков
#рф
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ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС
18 апреля 2024, 13:09

Фото: istock/Wlad74

ВСУ ударили по тренажёрному центру Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
По данным агентства, Вооруженные силы Украины атаковали единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Это уже не первый удар по этой локации.

Беспилотник был нейтрализован над его крышей. Пострадавших и разрушений нет, добавляет ТАСС.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении под селом Урожайное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская аэс
#спецоперация
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Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра
Генерал ВСУ Кривонос: У ВСУ нет ни людей, ни техники для обороны Часов Яра
18 апреля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/zabelin

У Вооружённых сил Украины ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной.
Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. В эфире YouTube-канала «Прямой» он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.

По мнению отставного военного, в случае занятия российскими войсками Часов Яра перед ними откроется путь к наиболее крупной агломерации в ДНР — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

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#мнение
#youtube
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#всу
#часов яр
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СБУ пытается вербовать чиновников подконтрольной РФ Купянской ВГА
РИА Новости: СБУ пыталась вербовать чиновников подконтрольной России Купянской ВГА
18 апреля 2024, 12:53

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

СБУ пытается вербовать сотрудников подконтрольной РФ купянской военно-гражданской администрации (ВГА), пишет РИА Новости.
Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сотрудники двуречанского управления ВГА Купянского района ежедневно рискуют жизнями и здоровьем, исполняя свои обязанности.

По его словам, они получают постоянные угрозы. Давление осуществляется в том числе через родственников. Их призывают вернуться в Харьков.

Он отметил, что люди подвергаются не только опасности попасть под удары ВСУ. Их пытаются запугать спецслужбы Украины. При этом, по его мнению, в команде достаточно стойкие граждане, которые «будут делать свое дело, несмотря ни на что».

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#россия
#спецоперация
#всу
#сбу
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В Чечне палестинцев привлекут к сборке машин для оправки на СВО
18 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Чечне палестинцев привлекут к сборке «джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону СВО. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
Сборку планируют проводить на заводе «Чеченавто». Палестинцы будут проходить обучение в инженерных школах ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.

«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — отметил министр.

Ранее Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность. Он отметил, что Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Глава Чечни выразил уверенность в том, что в новой должности Алаудинов покажет свои лучшие качества и оправдает доверие российского лидера Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#рф
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