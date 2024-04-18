МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»

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Российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
Пункт управления армией Украины был уничтожен оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС РФ. Они же ударили по двум пусковым установкам с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Медики осмотрели его и поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в ДНР военный дошел до больницы с пробитой головой спустя два часа после удара HIMARS. Медики осмотрели его и поставили диагноз — открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом. Врачи промыли рану от песка, но накладывать на нее швы не стали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова