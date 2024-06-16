Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю

Подразделения «Север» укрепили свои позиции на переднем крае, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что противник потерял до 265 военнослужащих и уничтожив технику, а также три склада боеприпасов.
Ранее сообщалось, что войска группировки «Север» прорвались вглубь обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой Харьковской области, как передает Минобороны России.
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Артем Кузьмин