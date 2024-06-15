Российские военные из группировки «Запад» уничтожили до 495 боевиков ВСУ

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Российские военные группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. В ходе боёв они уничтожили до 495 солдат противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что подразделения Вооружённых сил РФ в составе группировки войск «Запад» нанесли поражение частям 14-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады Национальной гвардии в районах населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва в ЛНР.
В ходе контрбатарейной борьбы российскими военными были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 155-миллиметровая САУ FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град».
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Александр Бойцов