Среди ВСУ в Херсоне началась эпидемия брюшного тифа

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В подразделениях ВСУ в Херсоне зарегистрированы 62 случая брюшного тифа. 12 бойцов находятся в тяжелом состоянии, еще 31 — в средней тяжести.
Наибольшее число заболевших отмечено в 123-й бригаде территориальной обороны и 34-м полку нацгвардии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в херсонском подполье.
Инфекция распространяется стремительно: если 7 июня было выявлено только 26 случаев, то к 10 июня их количество удвоилось.
Местные эпидемиологи полагают, что брюшной тиф распространяется через водопровод. Особенно сложная ситуация наблюдается в прибрежных районах, таких как Антоновка, Садовое и Дачи.
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Инфекция распространяется стремительно: если 7 июня было выявлено только 26 случаев, то к 10 июня их количество удвоилось.
Местные эпидемиологи полагают, что брюшной тиф распространяется через водопровод. Особенно сложная ситуация наблюдается в прибрежных районах, таких как Антоновка, Садовое и Дачи.
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Артем Кузьмин