Группировка «Север» уничтожила 35 автомобилей ВСУ в зоне СВО с начала месяца

24 октября 2026, 06:55

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С начала октября специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 35 автомобилей ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения огневого поражения с позывным «Тайга».