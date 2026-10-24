Группировка «Север» уничтожила 35 автомобилей ВСУ в зоне СВО с начала месяца
С начала октября специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 35 автомобилей ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения огневого поражения с позывным «Тайга».
По его словам, украинские подразделения использовали транспорт для ротации личного состава и подвоза боеприпасов. Удары наносились FPV-дронами и коптерами самолётного типа.
Подразделения группировки «Север» продолжают расширять буферную зону безопасности, поражая силы противника. Огонь ведётся как по линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах Харьковской области.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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