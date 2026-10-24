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Группировка «Север» уничтожила 35 автомобилей ВСУ в зоне СВО с начала месяца

Фото: iStock/Evgeny555

С начала октября специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 35 автомобилей ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения огневого поражения с позывным «Тайга».



По его словам, украинские подразделения использовали транспорт для ротации личного состава и подвоза боеприпасов. Удары наносились FPV-дронами и коптерами самолётного типа.

Подразделения группировки «Север» продолжают расширять буферную зону безопасности, поражая силы противника. Огонь ведётся как по линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах Харьковской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.

Александр Огарёв

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