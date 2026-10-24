Севастополь остался без электроэнергии после атаки ВСУ

24 октября 2026, 01:29

Фото: iStock/hengzaishuru

Украинские вооружённые формирования атаковали объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. В городе временно отсутствует электричество, сообщил в мессенджере «Макс» глава города Михаил Развожаев.





На ключевых объектах действует особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные источники питания. Специалисты сейчас принимают все меры, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.



«Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум», — написал Развожаев.