Севастополь остался без электроэнергии после атаки ВСУ
Украинские вооружённые формирования атаковали объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. В городе временно отсутствует электричество, сообщил в мессенджере «Макс» глава города Михаил Развожаев.
На ключевых объектах действует особый режим работы, социальные учреждения переведены на резервные источники питания. Специалисты сейчас принимают все меры, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.
«Экономьте заряд телефонов. Используйте гаджеты только для экстренной связи. Отключите фоновые приложения, уберите яркость на минимум», — написал Развожаев.Кроме того, в городе работают пункты содействия, где утром можно бесплатно зарядить телефон. Они функционируют в рамках инициативы «Защитим Севастополь вместе», добавил градоначальник.