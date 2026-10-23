Женщина погибла в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области
Украинские вооружённые формирования атаковали автобус с мирными жителями в Брянской области. О последствиях в телеграм-канале рассказал глава региона Его Ковальчук.
Под удар попало транспортное средство, которое направлялось из Москвы в Новозыбков. Жертвой украинской агрессии стала одна из пассажирок.
«Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.Ранее ВСУ атаковали Орловскую область. Как утверждает глава региона Андрей Клычков, в результате ракетного удара повреждения получил гражданский объект.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.