Женщина погибла в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области

23 октября 2026, 23:22

Фото: iStock/Iulianna Est

Украинские вооружённые формирования атаковали автобус с мирными жителями в Брянской области. О последствиях в телеграм-канале рассказал глава региона Его Ковальчук.





Под удар попало транспортное средство, которое направлялось из Москвы в Новозыбков. Жертвой украинской агрессии стала одна из пассажирок.



«Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.