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Женщина погибла в результате атаки ВСУ на автобус в Брянской области

Фото: iStock/Iulianna Est

Украинские вооружённые формирования атаковали автобус с мирными жителями в Брянской области. О последствиях в телеграм-канале рассказал глава региона Его Ковальчук.



Под удар попало транспортное средство, которое направлялось из Москвы в Новозыбков. Жертвой украинской агрессии стала одна из пассажирок.

«Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.
Ранее ВСУ атаковали Орловскую область. Как утверждает глава региона Андрей Клычков, в результате ракетного удара повреждения получил гражданский объект.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
Александр Огарёв

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