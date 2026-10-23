ВС РФ приостановят огонь на Херсонском направлении с 27 октября — Герасимов

23 октября 2026, 22:59

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные приостановят боевые действия на Херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.





Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов задействуют инженерную разведку. Омбудсмен Яна Лантратова назвала среди приоритетов оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. Она добавила, что все желающие смогут покинуть зону боевых действий. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала помочь детям из Алешек с получением медицинской помощи и более комфортного временного жилья.





«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки <...> Вооруженными силами <...> прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится режим тишины с 4:00 мск 27 октября 2026 года», — цитирует Герасимова Минобороны.