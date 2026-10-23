ВС РФ приостановят огонь на Херсонском направлении с 27 октября — Герасимов
Российские военные приостановят боевые действия на Херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов задействуют инженерную разведку. Омбудсмен Яна Лантратова назвала среди приоритетов оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. Она добавила, что все желающие смогут покинуть зону боевых действий. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова пообещала помочь детям из Алешек с получением медицинской помощи и более комфортного временного жилья.
«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки <...> Вооруженными силами <...> прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится режим тишины с 4:00 мск 27 октября 2026 года», — цитирует Герасимова Минобороны.Ранее сегодня Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня, которое начнет действовать 29 октября. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что координирующая роль по организации гуманитарной миссии в городе принадлежит именно Мелании Трамп.