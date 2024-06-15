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Российские военные поразили две бригады украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом доложили в Минобороны РФ. Сообщается, что группировка войск «Центр» улучшила свое тактическое положение.
В ведомстве уточнили, что украинские националисты поражены в Воздвиженке, Новоалександровке, Восходе, Новопокровском и Евгеновке в ДНР. Также бойцами ВС РФ отражены пять вражеских контратак, а именно, со стороны штурмовиков 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. Украинские радикалы потеряли до 320 единиц живой силы, а также лишились западной техники.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины. Противник бьет по российским территориям западными вооружениями. Киевский режим бойкотирует попытки России уладить конфликт дипломатическим путем.
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