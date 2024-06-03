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Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР. Киев потерял до 585 боевиков, уточнили в Министерстве обороны РФ.
Также боевики ВСУ потеряли три боевых бронированных машины и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская боевая машина РСЗО HIMARS, 12 гаубиц и самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика.
Российские военнослужащие «Центра» улучшили тактическое положение, отмечается там.
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Также боевики ВСУ потеряли три боевых бронированных машины и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская боевая машина РСЗО HIMARS, 12 гаубиц и самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика.
Российские военнослужащие «Центра» улучшили тактическое положение, отмечается там.
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Алёна Самарева