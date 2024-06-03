Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Появились кадры штурма крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра — видео

Появились кадры штурма крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра — видео

Подразделения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра
03 июня 2024, 15:26

Видео: Минобороны РФ

Российские десантники штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ под Часов Яром. Видео публикует Минобороны России.
«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники выявили основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом уточняется, что после подавления огневых средств противника российские десантники сразу с нескольких сторон начали штурмовать позиции ВСУ при поддержке операторов БПЛА, используя весь арсенал стрелкового оружия.



Таким образом, подразделению ВДВ удалось занять важный опорный пункт украинских военных в одном из зданий в Часов Яре. Также они взяли в плен большое число военных ВСУ и командира эвакуационной группы. В его телефоне обнаружили приложение с точками дислокаций ВСУ, после чего в тот день ВС РФ нанесли качественный удар по вражеским позициям.

Читайте также:

Освобождение Уманского и тяжелые бои в Урожайном: последние новости СВО

Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО, заявил Алаудинов

Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление
#минобороны рф
#бпла
#вдв
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Французского наемника осудят в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
В ДНР француз предстанет перед судом по делу о наемничестве
03 июня 2024, 16:05

Фото: istock / Sinenkiy

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции, который участвовал в боях на стороне ВСУ, пишет «Лента.ру».
По данным Генеральной прокуратуры РФ, 32-летний Куэста Хьюго Джулиан заочно обвинен по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях» УК РФ. Ранее его объявили в международный розыск.

Француз принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024 года, сообщает следствие. За это он получил вознаграждение в размере 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его.

Читайте также:

Dutch News: наемник из Нидерландов погиб 20 мая в районе Часова Яра

«Ради видео в TikTok»: наёмник на Франции раскрыл цель иностранных военных на Украине

Итальянский наёмник воевал на Украине в составе экстремистского сообщества
#украина
#россия
#днр
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 585 военных в зоне «Центра»
03 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение, сообщает Минобороны РФ.
Военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям у Новгородского, отразили четыре контратаки у Очеретино и Новопокровского в ДНР. Киев потерял до 585 боевиков, уточнили в Министерстве обороны РФ.

Также боевики ВСУ потеряли три боевых бронированных машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская боевая машина РСЗО HIMARS, 12 гаубиц и самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика.

Российские военнослужащие «Центра» улучшили тактическое положение, отмечается там.

Читайте также:

Появились кадры штурма крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра — видео

В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию

Сийярто: Евросоюз угрожает Венгрии, чтобы заставить голос мира замолчать
#вс рф
#спецоперация
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию
Сенатор Джабаров: Россия собьёт нидерландские F-16 в случае атаки
03 июня 2024, 15:17

Фото: istockphoto/KuntalSaha

У России есть все основания, равно как и возможности, сбивать нидерландские истребители F-16 в случае попытки их атаки на территорию РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не ограничивает Киев в использовании F-16 при нанесении ударов по «военным объектам» на территории России, напоминает РИА Новости. Комментируя это заявление, сенатор отметил, что российские истребители ничуть не хуже, а то и посильнее западных.

Он также добавил, что в случае, если F-16 попытаются атаковать объекты на территории России, то у наших военных будет полное право сбивать их. Джабаров подчеркнул, что российские Вооружённые силы располагают всеми возможностями для того, чтобы эффективно противостоять западным самолётам.

Читайте также:

Нидерланды разрешат использовать свои F-16 для ударов по территории России

В Киеве назвали последствия разрешения ударов по России американским оружием

Путин: Истребители F-16 будут гореть на Украине так же, как и Leopard
#министр
#заявление
#право
#киев
#истребители
#совет федерации
#нидерланды
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии заявили, что ЕС пытается заставить голос мира замолчать
Сийярто: Евросоюз угрожает Венгрии, чтобы заставить голос мира замолчать
03 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на угрозу Бельгии лишить Будапешт права голоса в ЕС, заявив, что Брюссель пытается подавить голос мира.
«Глава МИД Бельгии хочет заставить замолчать Венгрию, выступающую за мир, хочет заставить замолчать голос мира. Глава МИД Бельгии предлагает не меньшее, чем исключить Венгрию из процесса принятия решений в Брюсселе», — цитирует Сийярто РИА Новости.
Министр также подчеркнул, что Венгрия не поддастся давлению и будет продолжать отстаивать свою позицию в период своего председательства в ЕС.

Читайте также:

Венгрия не приняла решение об участии в саммите по Украине

Сийярто: Венгрия заинтересована в развитии евразийского сотрудничества

Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
#мид
#министр
#мир
#новости
#ес
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ будут сбивать нидерландские F-16 в случае атак на территории России
Джабаров: РФ будет сбивать нидерландские F-16, если они попытаются ударить
03 июня 2024, 14:49

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории. Такое заявление сделал первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
В понедельник, 3 июня, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство даст Киеву официальное разрешение использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов «по военным целям» на территории России.

По словам Джабарова, российские истребители сильнее F-16.

«Я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России – ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать», — цитирует РИА Новости сенатора.

Джабаров также добавил, что Россия имеет все возможности для защиты от F-16.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16. Вашингтон подтвердил, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран сразу, как только будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

Читайте также:

Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву

Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине
#россия
#подготовка
#украина
#министр
#право
#новости
#польша
#нидерланды
#киев
#удар
#истребители
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не вышло»: План Зеленского по привлечению Азии к Украине провалился
WP: Попытки Зеленского настроить страны Азии на поддержку Украины провалились
03 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось настроить азиатские страны на поддержку Киева, об этом пишет американское издание Washington Post.
«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — рассуждает автор статьи.

По словам профессора Национального университета Сингапура Раджи Мохана, в странах Азии не верят в риторику Запада. По их словам, разница между тем, что политики стран Евросоюза и Североатлантического говорят и тем, что они делают — колоссальна.

Читайте также:

Никифоров: Зеленский может не поехать на саммит G7, но поучаствует онлайн

«Недостаточно»: Зеленский пожаловался на разрешение США бить только по приграничью

Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение бить оружием США по РФ
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Укрэнерго» рассказали о серьезных повреждениях ДнепроГЭС
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о затруднительном положении ДнепроГЭС
03 июня 2024, 13:37

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС), крупнейшая на Украине, столкнулась с серьезными проблемами.
Об этом сообщил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает ТАСС.

Кудрицкий отметил, что оборудование и сооружения станции подверглись «очень-очень сильным повреждениям». По его словам, это создает значительные трудности для восстановления нормальной работы объекта.

1 июня глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки со стороны Вооруженных сил РФ.

Утром 1 июня Федоров сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Читайте также:

Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара

Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли после сообщений о взрывах в Запорожье

Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
#оборудование
#компании
#станции
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи»
Песков допустил инсценировку Киевом уничтожения мирных жителей на Украине
03 июня 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

В Кремле допускают, что украинские власти могут организовать «новую Бучу» с целью инсценировать массовое уничтожение мирных жителей для провокации.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Обсуждение этой темы больше касается наших спецслужб и военных, но факт того, что киевский режим не брезгует дезинформацией, общеизвестен. Мы помним операцию с постановкой в Буче — это была именно инсценировка и дезинформация, или попросту говоря, ложь», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 3 июня, представители пророссийского подполья в Херсоне рассказали, что украинские власти планируют инсценировать гибель мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, якобы от ракетных ударов российских вооруженных сил.

Читайте также:

В ЛНР назвали фотографии из Бучи постановочными

«А как же выводы?»: Захарова напомнила о заявлении ООН по расследованию в Буче

«Лучик света»: Рогов оценил слова министра обороны Южной Кореи о «резне в Буче»
#гибель
#дмитрий песков
#режим
#оон
#новости
#лнр
#захарова
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Машина с тремя россиянами подорвалась рядом с украинской границей
03 июня 2024, 12:16

Фото: iStock/RamonCast

В Курской области произошел инцидент, когда автомобиль с семьей подорвался на неизвестном устройстве, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, взрыв произошел утром 2 июня на трассе, соединяющей село Козино, расположенное возле российско-украинской границы, и поселок Крупец.

Сообщается, что в автомобиле Chevrolet Lanos находились трое, включая 15-летнего подростка. Машина наехала на мину, лежавшую на дороге. Все пассажиры получили ожоги и рваные раны, и были госпитализированы.

Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Крупец. В результате инцидента пострадали трое местных жителей, которые были доставлены в районную больницу.

Читайте также:

Машина с тремя пассажирами подорвалась на мине в Белгородской области

В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород

В Горловке коммунальщики подорвались на минах «Колокольчик»
#автомобиль
#беспилотник
#пенсионерка
#пассажиры
#взрыв
#село
#ожоги
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф