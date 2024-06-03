Появились кадры штурма крупного опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра — видео

Видео: Минобороны РФ
Российские десантники штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ под Часов Яром. Видео публикует Минобороны России.
«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники выявили основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
При этом уточняется, что после подавления огневых средств противника российские десантники сразу с нескольких сторон начали штурмовать позиции ВСУ при поддержке операторов БПЛА, используя весь арсенал стрелкового оружия.
Таким образом, подразделению ВДВ удалось занять важный опорный пункт украинских военных в одном из зданий в Часов Яре. Также они взяли в плен большое число военных ВСУ и командира эвакуационной группы. В его телефоне обнаружили приложение с точками дислокаций ВСУ, после чего в тот день ВС РФ нанесли качественный удар по вражеским позициям.
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