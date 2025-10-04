Группировка «Центр» за сутки уничтожила свыше 530 солдат ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 530 военных в результате успешных действий группировки ВС РФ «Центр». Об этом сообщил начальник ее пресс-службы Александр Савчук.
Помимо ликвидации живой силы противника, уничтожены два бронетранспортера, десять единиц автомобильной техники и три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица M777. Савчук добавил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции на переднем крае, нанеся поражение нескольким бригадам ВСУ.
Ранее стало известно, что украинская армия могла бросить в бой женские отряды в Запорожской области. Предположительно, из них создавались расчеты БПЛА.
