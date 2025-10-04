Дрозденко: ПВО уничтожила семь беспилотников в Ленобласти
Системы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над городом Кириши. Об этом в Телеграм-канале доложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
После падения обломков на территории промышленной зоны произошло возгорание, которое благополучно ликвидировано силами местных пожарных. Глава региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора заявил, что экологическая обстановка на месте происшествия остается в норме, превышения по ПДК отсутствуют.
Ранее стало известно о налете украинских беспилотников на Ленинградскую область. Предположительно, целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез».
