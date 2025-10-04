ВСУ могли использовать женщин для запуска беспилотников в Запорожской области
Военнослужащие из группировки ВС РФ «Днепр» нашли на позициях ВСУ в Запорожской области следы пребывания женских расчетов БПЛА. Об этом рассказал боец с позывным «Увар».
Одно из таких мест российские военные обнаружили в населенном пункте Малые Щербаки. По словам «Увара», на позициях находили помаду, дезодоранты и пояса небольшого размера под узкую талию. Боец добавил, что вместе с вещами, которые, как правило, используют женщины, лежали снаряды для сброса с беспилотников.
Ранее появилась информация об очередном обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадал один человек.
