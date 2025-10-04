ВСУ могли использовать женщин для запуска беспилотников в Запорожской области

04 октября 2025, 03:02

Женские расчеты беспилотников ВСУ могли появиться в Запорожской области

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Военнослужащие из группировки ВС РФ «Днепр» нашли на позициях ВСУ в Запорожской области следы пребывания женских расчетов БПЛА. Об этом рассказал боец с позывным «Увар».