Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородский район

03 октября 2025, 23:12

Гладков сообщил о пострадавшем после удара ВСУ по Белгородской области

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Ясные Зори в Белгородском районе. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.