Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородский район
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Ясные Зори в Белгородском районе. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по сельскохозяйственной технике. В результате один человек получил ранения. Пострадавшей самостоятельно обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у него взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой верхней конечности. Кроме того, повреждения получило техническое средство.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников.
Читайте также: