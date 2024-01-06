Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire

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Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе украинской армии в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки на донецком направлении. Эту информацию подтвердил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в заявлении для «РИА Новости» 6 января.
«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям противника. В результате операции украинские вооруженные силы понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике», — отметил Астафьев.Он сообщил, что ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, семь автомобилей, в том числе РСЗО RM-70 Vampire, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Были также ликвидированы три миномета калибра 120 миллиметров в ходе контрбатарейной борьбы, добавил представитель пресс-службы Южной группировки.
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