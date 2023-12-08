Группировка войск «Юг» ВС РФ отразила две атаки ВСУ в районе Клещеевки

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Группировка войск «Юг» российских Вооружённых сил отразила две атаки 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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