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Российские солдаты группировки войск «Запад» смогли уничтожить 17 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции Starlink. Об этом рассказали в пресс-центре группировки.
«Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink», — рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
Помимо этого группировка ликвидировала восемь вражеских минометных расчетов. Система ПВО уничтожила восемь беспилотников ВСУ самолетного типа.
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Иван Мусатов