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ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Об этом сообщает Pravda.Ru. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.
«Продолжают перемалываться штурмовые части ВСУ на окраинах Демидовки. За сутки бандеровцы три раза пытались прорваться в Поповку. По личному составу неприятеля нанесено огневое поражение. Несколько боевиков укрылись в заброшенном доме, где позже были ликвидированы дронами», — пишет издание.В то же время житель Суджи Анатолий рассказал, как он вместе с семьей пережил оккупацию и как в его дом врывались боевики ВСУ. В беседе с RT он поделился, что украинские военные перевернули их жилище вверх дном, украли ноутбук, а после вырыли глубокие окопы в их огороде, угрожая убить, если семья покинет дом. По его словам, ВСУ портили технику и мебель, которую не могли увезти, не давали лекарств и постоянно грозили расстрелом.
«Как-то раз я готовила на костре во дворе дома с соседками, когда ворвался неадекватный нацист. Тыкал автоматом то в меня, то в соседку, а потом бросил под ноги гранату. Она не разорвалась, но мы сильно перепугались. Потом канистру с бензином прострелил. При этом он улыбался как-то дурковато», — поделилась Елена, жена Анатолия.Читайте также:
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