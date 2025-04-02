Украинские войска потеряли почти 140 тысяч солдат с начала 2025 года

Фото: iStock/Olena_Z
В 2025 году украинская армия потеряла более 138 тысяч своих бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.
«ВСУ в ходе российской специальной военной операции за первые три месяца нынешнего года потеряли более 138 тысяч человек», — посчитали в агентстве.
Данные получены с помощью подсчетов сообщений, которые публиковались Минобороны РФ. В общем с 1 января по 1 апреля этого года украинская армия потеряла в боях 138 545 солдат. При этом в 2024 году потери ВСУ составили 590 тысяч человек.
Читайте также:
Офис Зеленского готовится к выборам на Украине, пишут СМИ
В телефоне иностранного наемника ВСУ найдены кадры боя с российскими БПЛА
Pravda.Ru: ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе
Иван Мусатов