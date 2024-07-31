Группировка войск «Запад» за сутки взяла под контроль 33 опорных пункта ВСУ

На Украине мобилизуют по 30 тысяч человек каждый месяц с мая 2024 года, когда был принят новый закон об усилении мобилизации. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета New York Times. Нынешние показатели в 2-3 раза превышают те, что были в последние месяцы зимы, говорится в материале.