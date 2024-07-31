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Сразу 33 опорных пункта ВСУ взяла под контроль российская группировка войск «Запад» за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщило РИА Новости. Отмечается, что опорники противника захватили мотострелковые подразделения.
«Группировка войск «Запад» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате активных действий мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю и овладели 33 опорными пунктами противника», — заявил Бигма.По его данным, группировка также поразила живую силу врага и военную технику разных бригад в районах Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского. Успеха удалось достичь при поддержке артиллерии и авиации.
Ранее Минобороны России сообщало, что в результате атаки группировки «Днепр» было уничтожено до 90 украинских солдат, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов. Кроме того, армия РФ поразила 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
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