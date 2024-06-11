Группировка «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что военные ВС РФ сорвали попытки ротации украинских формирований в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они освободили Старомайорское. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Нескучного, Водяного, Угледара и Урожайного.
Помимо этого Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Запада» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Помимо этого Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Запада» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова