«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине

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Украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что в конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию конфликта. Об этом пишет «МК».
«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август-сентябрь», — сказал он.
По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. Украинские СМИ пишут, что были зафиксированы пожары в чистом поле. Указывают, что предварительно поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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