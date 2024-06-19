ВСУ контратакуют в Крынках, ВС РФ изменили тактику в Соколе: последние новости СВО

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Украинские войска стягивают резервы на несколько участков фронта с целью сдержать оборону. ВС РФ удается перехватить инициативу и продвинуться на Авдеевском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
ВСУ эвакуируют раненых и перебрасывают подкрепление через реку Волчья в населенный пункт Волчанск. Усиление линии обороны противником также зафиксировано на Липцовском направлении, где ВСУ временно снизили интенсивность контратак. Стороны противостояния активно обмениваются ударами высокоточными авиабомбами.
По данным ряда украинских телеграм-каналов, российская армия броском продвинулась к Торскому, заняв несколько лесопосадок, разделяющих поля.
Авдеевское направление
Российским войскам удалось продвинуться с северного фланга в районе населенного пункта Сокол на 1 км. По некоторым данным, достигнуть успеха удалось благодаря изменению военной тактики.
Продвижение также зафиксировано севернее Уманского. ВСУ активно задействуют FPV-дроны с целью помешать российским бойцам стабилизировать линию фронта.
В СВО наблюдается переломный момент
Часовоярское направление
Угледарское направление
Российская армия наступает в районе Парасковьевки-Константиновки. Пытаются завладеть инициативой ВС РФ в Красногоровке.
Херсонское направление
Донецкое направление
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