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ВСУ контратакуют в Крынках, ВС РФ изменили тактику в Соколе: последние новости СВО

19 июня 2024, 10:29
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские войска стягивают резервы на несколько участков фронта с целью сдержать оборону. ВС РФ удается перехватить инициативу и продвинуться на Авдеевском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


ВСУ эвакуируют раненых и перебрасывают подкрепление через реку Волчья в населенный пункт Волчанск. Усиление линии обороны противником также зафиксировано на Липцовском направлении, где ВСУ временно снизили интенсивность контратак. Стороны противостояния активно обмениваются ударами высокоточными авиабомбами.



По данным ряда украинских телеграм-каналов, российская армия броском продвинулась к Торскому, заняв несколько лесопосадок, разделяющих поля.

Авдеевское направление


Российским войскам удалось продвинуться с северного фланга в районе населенного пункта Сокол на 1 км. По некоторым данным, достигнуть успеха удалось благодаря изменению военной тактики.

Продвижение также зафиксировано севернее Уманского. ВСУ активно задействуют FPV-дроны с целью помешать российским бойцам стабилизировать линию фронта.


В СВО наблюдается переломный момент
В СВО наблюдается переломный момент

Часовоярское направление


ВС РФ продолжили штурмовать восточную Часть Часова Яра. В северной части населенного пункта зафиксировано продвижение российских войск. ВСУ продолжают стягивать резервы с других направление фронта.

Угледарское направление


Российская армия наступает в районе Парасковьевки-Константиновки. Пытаются завладеть инициативой ВС РФ в Красногоровке.

Херсонское направление


ВСУ попытались высадить малую группу диверсантов в районе Крынок. Российские бойцы пресекли вылазку группировки. Из-за непогоды замечено незначительное подтопление ДнепроГЭС.

Донецкое направление


ВС РФ удалось закрепиться в районе Карловки по обе стороны водохранилища, готовясь к дальнейшим штурмовым действиям в населенном пункте. Активизировался фронт в районе Нью-Йорка, где ВС РФ атаковали украинские позиции на широкой линии фронта.

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Посол Эстонии Кольк заявила о готовности обсуждать отправку войск на Украину
19 июня 2024, 10:25

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.
Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.

«НАТО и Евросоюз обсуждают это, и недавно заявили, что для нас нет ничего невозможного», — подчеркнула посол в интервью «РБК-Украина».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос отправки войск на Украину, активно обсуждаемый на Западе, практически решен.

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Стало известно, куда ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев
Марочко: ВСУ сбрасывают трупы погибших сослуживцев в реку
19 июня 2024, 09:57

Фото: istockphoto /Irina Piskova

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в реке Жеребец в районе населенных пунктов Стельмаховка и Терны начали всплывать трупы в военной форме. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе аэроразведки от Стельмаховки до Тернов, в реке Жеребец, в последнее время неоднократно фиксировались человеческие тела, как в форменной одежде, так и без нее», — рассказал он.

По его словам, местный житель стал свидетелем того, как с военного грузовика выбросили в реку 10 тел в форме Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в селе Крынки, которое располагается на левом берегу Днепра в Херсонской области, в брошенных и разрушенных домах нашли мертвых украинцев. Он отметил, что село было зачищено от врага. Теперь Вооруженные силы Украины присутствуют там «только в таком виде».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове, сообщило подполье
Лебедев: ВС РФ ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове
19 июня 2024, 09:07

Фото: istock/Ivan Murauyou

Прошедшей ночью военные ВС РФ нанесли несколько ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам во Львове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первый взрыв прозвучал в 3:20 он был со стороны северной окраины Львова, а в 3:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Подпольщик рассказал, что попадание пришлось по трехэтажному дому, в котором дислоцировались Вооруженные силы Украины. Третий взрыв произошел в 5:20. Звук от него шёл со стороны Львовской ТЭЦ-2.

Местные рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама ТЭЦ осталась целой. В городе начались перебои со светом.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС РФ нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. В пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ».

Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
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Угнавший Т-64 Лихачев подал документы на получение гражданства РФ
19 июня 2024, 08:16

Фото: istock/Mukhina1

Бывший солдат ВСУ Максим Лихачев, который перешел на сторону России на танке Т-64, подал документы на получение гражданства РФ. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что документ будет готов через несколько недель.

Бывший украинский военный в Донецкой области сдался военным ВС РФ. В указанную точку он прибыл на угнанном у Вооруженных сил Украины танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.

Ранее сообщалось, что по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России. Он был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уничтожена живая сила противника и специальная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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#вс рф
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Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ
МО РФ: штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
19 июня 2024, 07:30

Фото: istock/IherPhoto

По опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщило МО РФ.
«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!» — проинформировало Минобороны РФ.

Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Была уничтожена живая сила противника и специальная техника.

Ранее в МО РФ сообщили, что экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Боевики открыли огонь по танку, но российские военные успешно выполнили боевую задачу. Бойцы ВС РФ не пострадали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине
Небензя: участие представителей ООН в саммите по Украине противоречит уставу
19 июня 2024, 06:57

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что участие представителей ООН в саммите по Украине в Швейцарии противоречит уставу организации. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия сожалеет, что «в этой сходке» участвовали представители ООН, «лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя». Он пояснил, что это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН.

Организацию Объединенных Наций на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя представляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении «мирного плана» украинского лидера. Были приглашены 160 государств, но на форум приехали 90. Россия приглашена не была. Участники конференции не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.

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Российский танк уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Экипаж танка Т-80 БВМ уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
19 июня 2024, 06:49

Фото: istock/Evgeny555

Экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», – рассказали в ведомстве.
Украинские боевики открыли огонь по танку, но экипаж успешно выполнил боевую задачу. Никто из российских военных не пострадал.

Напомним, российские подразделения освободили Работино в мае. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ, отходя из Работино, бросили тела своих сослуживцев в полях.

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Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ
Помощник президента России Дюмин призвал наращивать развитие систем РЭБ
19 июня 2024, 04:59

Фото: сайт Минобороны РФ

Помощник президента России Алексей Дюмин сказал, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач», — заявил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас необходимо особенно укреплять.
Помощник президента добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.

Ранее стало известно, что НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#комплекс
#вооружение
#развитие
#новости
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Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
19 июня 2024, 04:40

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы прогремели в украинском городе Львов. Об этом информирует телеканал «Общественное» в Телеграм-канале, ссылаясь на корреспондентов.
«Во Львове прозвучали взрывы», — сказано в публикации.
До этого украинское министерство цифровой трансформации сообщало о воздушной тревоге в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#взрывы
#дмитрий песков
#всу
#рф
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