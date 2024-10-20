МО: Российские войска нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Российские военные нанесли серию ударов по пунктам дислокации иностранных наёмников, воюющих в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Также в оборонном ведомстве рассказали о том, что российская армия атаковала цеха по производству дронов и места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях. Комбинированные удары наносились с использованием самолётов оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов. Всего за сутки были поражены скопления живой силы и техники противника в 131 районе, добавили в Минобороны.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев докладывал об ударе ВС РФ, нанесённом по месту расположения иностранных наёмников ВСУ во временно подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, они укрывались на территории кинологического центра, рядом с которым также располагался небольшой склад боеприпасов. В результате атаки были ликвидированы около 20 человек, сообщил подпольщик.
Читайте также:
Наёмник из США Ребар стал фигурантом уголовного дела за преступления под Курском
«Визг стоял»: «Ахмат» уничтожил немецких наемников в зоне СВО
ВС РФ часто наносят удары по Украине по наводке подполья
Александр Бойцов