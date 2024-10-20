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Десять украинских боевиков из состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду, устроенную бойцами ВС РФ в районе населённого пункта Золотая Нива под Угледаром. Трое солдат противника в ходе боя были уничтожены, остальных российские военные взяли в плен.
Вместе с украинскими военнослужащими был пленён и командир их подразделения, передаёт ТАСС. По словам пленного офицера, батальон, в котором он служит, несколько раз был разгромлен, затем снова доукомплектован. Но часть снова несёт потери, причём не только на поле боя, но и от дезертирства новобранцев. В настоящее время военнопленных эвакуировали с поля боя, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что за неделю в плен российским бойцам сдались 48 боевиков украинских вооружённых формирований. При этом потери ВСУ в зоне спецоперации за неделю составили 15,5 тысячи военнослужащих.
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Александр Бойцов