Лубинец: Украина планирует обмен женщин-военнопленных с Россией при участии ОАЭ

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Украина планирует большой обмен женщин-военнопленных при участии ОАЭ. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубинца сообщает «Новое издание».
«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец.В начале июня 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что Украина держит в плену 1348 российских солдат и офицеров, а Россия — 6465 украинских солдат.
ОАЭ участвовали в качестве посредника и при предыдущих обменах военнопленными. К примеру, в конце мая Россия вернула домой 75 бойцов и столько же отправились на Украину. Вместе с тем Киеву передали тела 212 погибших солдат ВСУ.
Три недели назад, по данным Минобороны России, также состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 90 на 90.
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