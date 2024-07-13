МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова

Фото: Минобороны России
Комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны России. Удар пришелся по месту стоянки железнодорожного эшелона, говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором виден момент удара и горящая военная техника. Уточняется, что среди них поражены три БМП «Мардер»».
Результаты ударов «Искандерами» контролировал беспилотник Орлан-10, поясняется в публикации.
Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, а также радиолокационную станцию П-18 и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
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Результаты ударов «Искандерами» контролировал беспилотник Орлан-10, поясняется в публикации.
Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, а также радиолокационную станцию П-18 и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
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Данил Пономарев