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МО: два «Искандера» поразили около 120 бойцов ВСУ и 20 единиц техники у Харькова

13 июля 2024, 22:05
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

Комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом. Об этом сообщило Минобороны России. Удар пришелся по месту стоянки железнодорожного эшелона, говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также опубликовало видео, на котором виден момент удара и горящая военная техника. Уточняется, что среди них поражены три БМП «Мардер»».

Результаты ударов «Искандерами» контролировал беспилотник Орлан-10, поясняется в публикации.



Ранее Минобороны сообщало, что российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, а также радиолокационную станцию П-18 и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах. Удар нанесли оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

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Экс-полковник СБУ сделал дерзкое предположение о будущем СВО
Экс-полковник СБУ Стариков предрек генеральное сражение в СВО уже в конце лета
13 июля 2024, 21:37

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Генеральное сражение в ходе спецоперации должно состояться уже в конце лета. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом ПолитЭксперт сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал собеседник.

Со слов офицера, именно это сражение и определит, чем завершится конфликт, включая позиции сторон при дальнейшем диалоге. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что время играет на российской стороне.

Подобное заявление Стариков делал в конце июня. Тогда он говорил, что так называемое генеральное сражение приведет либо к напряженности, либо будет основой для переговоров между странами.

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#украина
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Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
13 июля 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дальнейшие шаги по Украине хочет обсудить президент Белоруссии Александр Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «БелТА».
«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — гласит публикация.

Ранее Лукашенко заявлял, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована. Лидер Белоруссии распорядился отвести войска и направить их к местам постоянной дислокации.

В конце июня сообщалось, что Белоруссия начала проверять готовность своих войск, поскольку республике стали поступать сообщения о группировании боевиков ВСУ в Житомирской области.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для Москвы это повод для беспокойства, ведь государства являются союзниками и их ведомства контактируют по всем направлениям.

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В Британии предсказали последний этап СВО на Украине
Меркурис: СВО достигла точки невозврата
13 июля 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Точки невозврата достигла спецоперация на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата», — сказал Меркурис.

По его словам, украинские неонацисты уже на пределе собственных возможностей. Меркурис объяснил, у боевиков ВСУ не хватает живой силы, они теряют способность и возможности для продолжения боевых действий.

«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — заключил Меркурис.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.

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Подполье: В пригороде Одессы Чабанке уничтожен склад ВСУ с боекомплектом
13 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/abadonian

Российские войска нанесли успешный ракетный удар по складу ВСУ с боекомплектом, расположенным в пригороде Одессы Чабанке. По некоторым данным, туда могли передислоцироваться британские инструкторы, занимающиеся обучением украинских диверсантов.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию своих одесских коллег. Он сообщил, что, по данным Сопротивления, после нескольких результативных прилётов в район Одесского порта, где ранее располагались иностранные инструкторы, они решили сменить место дислокации и направились со всем имуществом как раз в район Чабанки.

По словам местных жителей, в той стороне были слышны взрывы и последующая повторная детонация. В сторону Чабанки движутся пожарные и машины скорой помощи. Пролетел также один вертолёт. Подпольщики также добавили, что в северных пригородах Одессы, куда пришёлся удар, расположена зона отдыха военного совета Одесского округа и военная часть А-1045.

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Подполье: в Харьков прибыла новая группа наемников из Франции
13 июля 2024, 17:57

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Харькове силы сопротивления обнаружили новую группу наемников из Франции. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщают РИА Новости. Иностранцы приехали в город со стороны Полтавы или Киева, рассказал подпольщику один из местных жителей.
По информации источника Лебедева, французских наемников заметили в районе крупного супермаркета в районе Холодной горы.

«Десяток, из них негр и женщина. Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — заявил харьковчанин, слова которого привел координатор подполья.
В марте Минобороны России сообщало, что с начала СВО на Украину приехали 13 387 наемников из разных стран — США, Великобритании, Польши, Грузии, Франции. Последних – 356 человек. По данным на тот момент, ВС РФ удалось ликвидировать около 6000 боевиков, включая 147 французских.

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Армия ВС РФ освободила село Урожайное на Южно-Донецком направлении
13 июля 2024, 17:31

Фото: iStock/zim286

Армия Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенный пункт Урожайное на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
По данным издания, село взяли дальневосточники из 37-й и 5-й бригад совместно с 40-й бригадой морпехов при поддержке артиллерии 30-й артбригады. Силы ВСУ выбили из села, после чего над зданием местной администрации водрузили флаг России.

Судя по кадрам опубликованного видео, боец ВС РФ взобрался на крышу администрации и поставил на ней российский флаг.

Ранее МО РФ сообщало, что российские военные в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики.

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МО: ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу по производству взрывчатки
13 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/vicnt

Российские силы поразили украинский завод по производству взрывчатых веществ, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены: завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — уточняет российское оборонное ведомстве в своей ежедневной сводке.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Херсоне Вооружённые силы РФ уничтожили командный пункт противника, а также нанесли удары по ряду военных объектов, расположенных в регионе.

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#вс рф
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Рогов: ВС РФ водрузили флаг России над зданием администрации Урожайного
13 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/rarrarorro

Триколор над административным зданием Урожайного на запорожском фронте водрузили российские военные. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — сказал собеседник.

Ранее чиновник заявлял, что ВС РФ закрепились в южной и центральной частях населенного пункта.

Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации республики с конца февраля 2022 года. В Минобороны регулярно докладывают о ходе боевых действий. Эксперты периодически прогнозируют даты окончания СВО.

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Подполье: Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Херсоне
13 июля 2024, 15:33

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, были атакованы и поражены ещё несколько военных объектов в регионе.
Об этом сообщается в телеграм-канале подпольной организации сопротивления «Русский Херсон». Представитель подполья рассказал, что координаты командного пункта в Херсоне им удалось получить от сочувствующих военнослужащих ВСУ. Информация была передана российским военным, которые нанесли удар по указанной цели. В результате был уничтожен сам штаб и не менее десяти украинских боевиков.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по переданным подпольщиками координатам в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Там были поражены склад со средствами материального обеспечения, семь пунктов управления беспилотниками, артиллерийское орудие и миномёт.

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