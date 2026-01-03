Слюсарь: Атаку БПЛА ВСУ отразили в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 3 января сообщил об успешном отражении атаки беспилотников в регионе.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило стекло в тамбуре частного дома.
«Воздушная атака отражена в Ростовской области. БПЛА уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе», — говорится в публикации.
Ранее в тот же день сообщалось, что за ночь силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Россией: 12 — над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Адыгеей и над акваторией Азовского моря.