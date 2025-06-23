Слюсарь: в Ростовской области после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар на промпредприятии

23 июня 2025, 04:13

Фото: iStock/Dragon Claws

На промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание в результате атаки БПЛА. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





ВСУ ночью предприняли попытку атаковать область с использованием боевых дронов. Расчеты ПВО российской армии отражали нападение, уничтожив несколько вражеских беспилотников над территорией региона. Слюсарь уточнил, что мощное возгорание на промышленном объекте стало следствием падения сбитого БПЛА противника.





«На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется», — написал он.