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Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца.
Он рассказал, что в центре города выдавали гуманитарную помощь. В этот момент произошел артобстрел. Там пострадали люди.
Беженец добавил, что местные жители замечали в городе поляков и французов, которые всегда были готовы обстреливать поселок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: «Це не ми, це грузини», — поделился он.
Беженец добавил, что местные жители замечали в городе поляков и французов, которые всегда были готовы обстреливать поселок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова