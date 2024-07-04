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Грузинские наемники обстреляли пункт выдачи гумпомощи

Беженец: грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке
04 июля 2024, 06:44
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Грузинские наемники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца.
Он рассказал, что в центре города выдавали гуманитарную помощь. В этот момент произошел артобстрел. Там пострадали люди.

«Когда приехали посмотреть (украинские) военные, местные жительницы на них накинулись и стали их ругать, обвинять в обстреле, потому что все слышали, с какой стороны были произведены выстрелы. На что украинский военный сказал: «Це не ми, це грузини», — поделился он.



Беженец добавил, что местные жители замечали в городе поляков и французов, которые всегда были готовы обстреливать поселок.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В зоне СВО уничтожили португальского наемника после казни российского пленного
Рожин: в зоне СВО уничтожен португальский наемник, казнивший российского бойца
04 июля 2024, 06:38

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что военные ВС РФ уничтожили в зоне СВО португальского наемника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Рико Чавес приехал на Украину воевать на стороне ВСУ. Он числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года боевик казнил российского пленного, а после позировал с его телом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Командование Вооруженных сил Украины постоянно проявляет дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. Об этом рассказал финский наемник Ральф Сирен. По его словам, в течение 5 месяцев он не один раз чувствовал разочарование. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Егоров: в Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет
04 июля 2024, 06:11

Фото: iStock/vadimrysev

В Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем», — написал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в трех областях Украины прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#бпла
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#операции
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#сво
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В трех областях Украины прогремели взрывы
ТСН: в Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогремели взрывы
04 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрывы прогремели в Звягельском районе Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях страны. Об этом информирует украинский телеканал ТСН.
Сообщается, что во всех трех областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS
04 июля 2024, 05:27

Фото: iStock/aapsky

Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» в зоне СВО одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным «‎Лев».
«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки», — рассказал он.

По его словам, цель была захвачена на дальности порядка 90 километров, а поражение нанесено на 70. С момента обнаружения до поражения цели комплекс тратит не более 8 секунд. Главное преимущество ракет этого комплекса это то, что она оснащена головкой самонаведения. Установка имеет полностью автономный режим. Среди успешно пораженных «Витязем» целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Угнавший танк Т-64 украинский танкист Лихачев получил российский паспорт
04 июля 2024, 05:25

Фото: iStock/JessAerons

Танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону РФ, получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. В России он подал документы на получение гражданства РФ.

«Гражданин Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ. Он стал теперь полноправным гражданином РФ», — сказала капитан полиции Татьяна Коваленко.

Сообщается, что Лихачев зачитал присягу. Сотрудник миграционного отдела вручил ему паспорт гражданина РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танк
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ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом
Офицер «Севера»: ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов
04 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/Irina Piskova

Боевики Вооруженных сил Украины на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки боеприпасов и питания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».
«На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС. Все, что большое и движется, бойцы группировки «Север» уничтожают», — рассказал он.

По его словам, противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения из-за плотного огня.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
04 июля 2024, 04:37

Фото: iStock/maki_shmaki

В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Киев — взрывы. По предварительной информации, работает ПВО», — отмечается в публикации.

Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра. Советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ.

В Харькове прогремел взрыв. Была объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская армия проломила оборону ВСУ на востоке Часова Яра
Советник главы ДНР: освобождение района Часова Яра говорит о проломе обороны ВСУ
04 июля 2024, 03:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» — серьезный тактический успех военных ВС РФ. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.
В МО РФ сообщили, что благодаря решительным действиям военнослужащих Южной группировки войск был полностью освобождён район «Новый» в Часовом Яре.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — отметил он.

Гагин рассказал, что за этот участок в восточной части Часова Яра долгое время шли серьезные бои. По его словам, взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

ВС РФ полностью освободили район «Новый» Часов Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Антонов: выделение Киеву помощи США приведет лишь к новым жертвам
04 июля 2024, 02:55

Фото: iStock/Ruma Aktar

Новая военная помощь Соединенных Штатов Америки Украине приведет лишь к новым жертвам среди гражданских. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Администрация США объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.

По словам Антонова, администрация питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Российской Федерацией. Все предложения российского президента о достижении мира отвергаются.

«Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах», — пояснил он.

Антонов добавил, что американское руководство запуталось в своих же сетях интриг и санкций. По его словам, новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины, а приведут лишь к «новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что для начала мирных переговоров по Украине республика должна признать свой внеблоковый и безъядерный статус, киевскому режиму необходимо вывести боевиков ВСУ с территорий новых регионов РФ.

При ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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