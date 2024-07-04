Губернатор Егоров: в Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет

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В Тамбовской области уничтожили два беспилотника, жертв нет. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 4.00 утра в Тамбовской области зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем», — написал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что в трех областях Украины прогремели взрывы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова