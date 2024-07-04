В трех областях Украины прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в Звягельском районе Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях страны. Об этом информирует украинский телеканал ТСН.
Сообщается, что во всех трех областях объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.
ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.
ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова