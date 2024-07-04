Ракетный комплекс С-350 «‎Витязь» одномоментно поразил 12 ракет HIMARS

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Ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне СВО одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным «Лев».
«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки», — рассказал он.
По его словам, цель была захвачена на дальности порядка 90 километров, а поражение нанесено на 70. С момента обнаружения до поражения цели комплекс тратит не более 8 секунд. Главное преимущество ракет этого комплекса это то, что она оснащена головкой самонаведения. Установка имеет полностью автономный режим. Среди успешно пораженных «Витязем» целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа, добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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