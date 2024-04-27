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Грузинские наёмники отбирают имущество у жителей Херсона

Подпольщик: наёмники из Грузии занимаются вымогательством в Херсоне
27 апреля 2024, 08:27
Фото: iStock/dvulikaia

Фото: iStock/dvulikaia

В Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», его слова передаёт РИА Новости.
«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что иностранные наёмники в Херсоне в основном отсиживаются в тылу. В городе им не приходится воевать и погибать. Они отказываются участвовать в штурмах, «ведь это не их война - время идет, зарплата капает», отметил подпольщик.



Кроме того, наёмники высокомерно относятся к местному населению, а конфликтов с ними стараются избегать даже бойцы ВСУ.

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Боевики ВСУ отрубают руки погибшим афроамериканцам, рассказал снайпер
Снайпер «Дым»: ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам
27 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/SerhiiBobyk

Украинские военные отрубают руки и уродуют лица погибшим на поле боя афроамериканцам. Об этом рассказал российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным «Дым», его слова передаёт РИА Новости.
«Еще было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь, ну работаешь - делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки — кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще», — заявил «Дым».

Он также добавил, что российские военные находили тела афроамериканцев с отрубленными руками и изуродованными лицами. По словам снайпера, боевики ВСУ делают это для того, чтобы стереть следы причастности других государств к военным действиям.

При этом «Дым» уточнил, что на стороне ВСУ воюет больше всего наёмников из США и Польши. Чаще всего они выполняют функции снайперов и штурмовиков. Они вооружены западным оружием, имеют дорогую экипировку. Снайперы наёмники стараются работать на дальних расстояниях и не вступают в ближний бой.

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На Украине сообщили о серьёзных повреждениях на четырёх теплоэлектростанциях
27 апреля 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Zeferli

Четыре украинские теплоэлектростанции получили серьёзные повреждения в результате серии взрывов. Сообщается о разрушенных технических постройках и повреждённом оборудовании.
Соответствующую информацию распространила пресс-служба национального энергетического холдинга ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания). В настоящее время специалисты работают над устранением повреждений и неполадок, вызванных взрывами. Иные подробности не приводятся.

Напомним, что в ночь на 27 апреля взрывы гремели в четырёх регионах на западе Украины: в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее руководство ДТЭК сообщило, что из-за многочисленных повреждений инфраструктуры предприятие утратило почти половину генерирующих мощностей.

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Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по психдиспансеру с боевиками ВСУ в Харькове
27 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/FelixRenaud

Армия России нанесла удар по психиатрической больнице в Харькове, где располагались боевики ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его словам передаёт РИА Новости.
«Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что на Украине все психдиспансеры уже давно закрыты. В зданиях часто располагаются бойцы ВСУ.

После удара квартал был оцеплен военными, никого не пропускали. При этом у закрытой территории находилось порядка 12 машин скорой помощи.

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#армия россии
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#Харьков
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Российские бойцы захватили под Авдеевкой машину разминирования на базе Abrams
27 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские военнослужащие из группировки «Центр» захватили на поле боя американскую бронемашину М1150 ABV на базе танка Abrams. Эта техника во время боевых действий используется для разминирования.
Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка с позывным Вольск. По его словам, сначала эта бронемашина была повреждена российским беспилотником. Дрон нанёс удар по оптическим приборам, «ослепив» таким образом технику неприятеля, уточнил боец.

Затем, потеряв ориентацию, машина заехала на минное поле, где произошёл подрыв левой задней части. После этого российские бойцы подорвали гусеницы М1150 и вывезли её с поля боя при помощи двух тягачей. В настоящее время трофей изучают технические специалисты.

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#удар
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#всу
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Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ на военном аэродроме в Николаевской области
27 апреля 2024, 08:35

Фото: iStock/RamonCast

Российская армия нанесла удар по сладу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом изданию РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он сообщил, что о прилете ракет ВС РФ по аэродрому в регионе стало известно минувшим вечером.

По словам Лебедева, прогремевший взрыв был настолько сильный, что можно сделать вывод о том, что удар пришелся по складу, где хранились боеприпасы ВСУ.

Координатор подполья уверен, что Мартыновский аэродром мог служить для противника пунктом «подскока» для нанесения ударов по российским регионам, в том числе Крыму.

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Из России депортируют 15 граждан Узбекистана, устроивших драку в Туапсе
27 апреля 2024, 08:15

Фото: istockphoto/globalmoments

Пятнадцать граждан Республики Узбекистан заплатят штраф и будут выдворены за пределы России. Они устроили в среду, 24 апреля, массовую драку в Туапсе.
Кадры коллективного побоища появились в социальных сетях вечером того дня, когда оно произошло. На видеозаписи можно увидеть, как мигранты дерутся группами по несколько человек на тротуаре и проезжей части, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Видно, как один из дерущихся упал, а остальные бьют его ногами.

После задержания были установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке. В их отношении принято решение о привлечении к административной ответственности с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Известно, что конфликт произошёл на бытовой почве. Все участники массового побоища являлись работниками организации, выполняющей работы на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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#прокуратура
#краснодарский край
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Минувшей ночью в Краснодарском красе сбили 66 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО сбила над Краснодарским краем 66 БПЛА, ещё два над Крымом
27 апреля 2024, 07:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили в небе над Краснодарским краем 66 украинских беспилотников. При этом ещё два сбили над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что минувшей ночью в Краснодарском крае дежурные средства ПВО сбили 66 вражеских беспилотников. При этом ещё два уничтожены в небе над Крымским полуостровом.

Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.

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#взрыв
#бпла
#пво
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Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в район ж/д вокзала в Херсоне
27 апреля 2024, 07:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

Армия России нанесла удар по району железнодорожного вокзала в Херсоне, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Херсон, 6.40 "прилёт", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет», - цитирует РИА Новости Лебедева.

Ранее Лебедев рассказывал, что 19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.

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#взрыв
#новости
#херсон
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Ректификационная колонна повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА
На кубанском заводе после атаки БПЛА повреждена ректификационная колонна
27 апреля 2024, 07:12

Фото: iStock/rancho_runner

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края беспилотники ВСУ атаковали завод, повредив ректификационную колонну, пострадавших нет. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.
«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна», — написал Синяговский в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорание удалось ликвидировать совместными усилиями спецслужб. Глава района также отметил, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что множество взрывов прогремело под Славянском-на-Кубани Краснодарского края. В небе видели яркое зарево пламени. По словам местных жителей, около 04:00 в субботу, 27 апреля, в небе послышался звук двигателя, после чего прогремел взрыв. Яркое пламя было замечено недалеко от города.


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