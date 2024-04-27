Грузинские наёмники отбирают имущество у жителей Херсона

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В Херсоне стало существенно больше грузинских наёмников, которые занимаются вымогательством и захватом имущества у местных жителей. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», его слова передаёт РИА Новости.
«Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ», — рассказал подпольщик.
Он отметил, что иностранные наёмники в Херсоне в основном отсиживаются в тылу. В городе им не приходится воевать и погибать. Они отказываются участвовать в штурмах, «ведь это не их война - время идет, зарплата капает», отметил подпольщик.
Кроме того, наёмники высокомерно относятся к местному населению, а конфликтов с ними стараются избегать даже бойцы ВСУ.
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Элина Позднякова