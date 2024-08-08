Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Офис генсека ООН спустя три дней после начала атаки ВСУ на Курскую область пр-прежнему ожидает данные о том, кто именно виноват в насилии, происходящем в российском регионе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.