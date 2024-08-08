Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

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В составе атаковавший Курскую область подразделений ВСУ есть польские наёмники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на приграничных территориях российского региона было замечено порядка 30 человек, разговаривающих на польском языке. Однако предполагается, что их на самом деле гораздо больше.
Также канал пишет, что наёмники вооружёны американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 и польскими автоматами MSBS Grot.
Напомним, что украинские войска рано утром 6 августа начали обстреливать территорию Курской области. Больше всего от атаки пострадал город Суджа. После обстрела ВСУ предприняли попытки прорвать границу и зайти вглубь российского региона, однако российские войска не позвонили им этого сделать.
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Также канал пишет, что наёмники вооружёны американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 и польскими автоматами MSBS Grot.
Напомним, что украинские войска рано утром 6 августа начали обстреливать территорию Курской области. Больше всего от атаки пострадал город Суджа. После обстрела ВСУ предприняли попытки прорвать границу и зайти вглубь российского региона, однако российские войска не позвонили им этого сделать.
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Анастасия Чинкова