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Польские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

08 августа 2024, 22:53
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

В составе атаковавший Курскую область подразделений ВСУ есть польские наёмники. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на приграничных территориях российского региона было замечено порядка 30 человек, разговаривающих на польском языке. Однако предполагается, что их на самом деле гораздо больше.

Также канал пишет, что наёмники вооружёны американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 и польскими автоматами MSBS Grot.



Напомним, что украинские войска рано утром 6 августа начали обстреливать территорию Курской области. Больше всего от атаки пострадал город Суджа. После обстрела ВСУ предприняли попытки прорвать границу и зайти вглубь российского региона, однако российские войска не позвонили им этого сделать.

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#всу
#атака
#курская область
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Ермак: Украина не видит смысла в переговорах с Россией
08 августа 2024, 22:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Европейская правда».
Он подчеркнул, что Киев осознаёт, что на сегодняшний момент нет никакого смысла в каких бы то ни было переговорах с Россией, поскольку не удастся достичь результата, который необходим Украине.

Ермак отметил, что Украина не готова идти на территориальные уступки и не собирается соглашаться на новые Минские договорённости.

При этом напомним, что в последнее время украинские политики начали всё чаще говорить о необходимости переговоров с Москвой. Об этом заявил глава МИД Украины во время визита в Китай. После об этом же говорил сам президент Владимир Зеленский в эфире британского телевидения. Тогда он допустил возможность дипломатических контактов с российскими властями, в том числе и с Владимиром Путиным.

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#курская область
#атака
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Более 60 человек пострадали за три дня обстрелов ВСУ в Курской области
Минздрав: 66 человек пострадали от обстрелов в Курской области с 6 по 8 августа
08 августа 2024, 21:39

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

За три дня атаки ВСУ в Курской области пострадали более 60 мирных граждан. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Согласно данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава, с 6 по 8 августа в результате ударов ВСУ по российскому региону пострадали 66 человек, среди которых девять несовершеннолетних.

Атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Больше всего пострадал приграничный город Суджа. После мощного обстрела населённого пункта армия Украины при поддержке бронемашин и танков попыталась прорвать границу России и зайти вглубь Курской области.

В настоящее время ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах области. По данным Минобороны, продвижение ВСУ остановлено.

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#обстрел
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«Был в сознании»: доброволец рассказал о госпитализации Поддубного
Доброволец Евтеев: военкор Поддубный был в сознании по пути в больницу
08 августа 2024, 21:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, автомобиль которого атаковал беспилотник ВСУ, находился в сознании и говорил всю дорогу до больницы. Об этом сообщил доброволец Андрей Евтеев, присутствовавший при госпитализации журналиста.
Он подчеркнул, что Поддубный вёл себя по-мужски, не кричал. Единственное, по дороге он просил связаться с его женой и сообщить ей, что с ним всё хорошо.

Накануне, 7 августа, в автомобиль военкора Поддубного врезался украинский беспилотник на приграничных территориях Курской области. Сначала репортёра госпитализировали в реанимацию в Курске, после чего на вертолёте доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

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#курская область
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Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию
Политолог Шпетле: Киев хочет прервать поток газа в Венгрию и Словакию
08 августа 2024, 21:08

Фото: iStock/NiseriN

Атакой ВСУ на Курскую область Украина хочет прервать поток топлива в Венгрию и Словакию, поскольку в регионе находится газоизмерительная станция «Суджа». Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, слова которого передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что своими действиями киевские власти собираются ещё больше навредить странам, которые отказываются поставлять им оружие.

Вместе с тем политолог отметил, что действия украинских войск в российском регионе полностью отвечают интересам США. В частности, после прекращения потока газа из России, власти Штатов смогут нарастить в эти страны собственные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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#сша
#всу
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В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ
Рожин: Украина задействовала пять бригад ВСУ и психологический спецназ
08 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о предполагаемом составе группировки ВСУ, задействованной на Сумско-Курском направлении. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о 22-ой, 32-ой и 88-ой отдельных механизированных бригадах ВСУ, 49-ой отдельной артиллерийской бригаде, 103-ей отдельной бригаде теробороны.

Кроме того, ВСУ бросили в Курскую область 54-ый отдельный разведывательный батальон, сводную батально-тактическую группу 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, 115-ый батальон 110-ой бригады теробороны, подразделения корпуса рейнджеров Сил специальных операций.

Также Рожин утверждает, что в российском регионе замечены боевики 35-го отдельного полка Национальной гвардии Украины и группы беспилотников Project M2 управления «А» ЦСО Службы безопасности Украины.

В заключение эксперт отметил, что подразделения психологических операций ССО оказывают моральную поддержку военным.

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#курская область
#минобороны рф
#всу
#вс рф
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ООН не может определить виновных в нападении на Курскую область
ООН изучает, «кто виновен» в насилии в атакованной ВСУ Курской области
08 августа 2024, 20:53

Фото: iStock/Askolds

Офис генсека ООН спустя три дней после начала атаки ВСУ на Курскую область пр-прежнему ожидает данные о том, кто именно виноват в насилии, происходящем в российском регионе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что в настоящее время ООН хочет получить как можно больше информации о виновниках происходящего. При этом организация также заинтересована в том, чтобы в регионе обеспечивалась защита гражданского населения.

По последним данным от Минздрава России, в результате трёхдневной атаки ВСУ на Курскую область пострадали 66 человек, пятеро погибли.

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#оон
#всу
#вс рф
#атака
#курская область
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Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по Белгороду
08 августа 2024, 20:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что в результате удара украинских войск по городу женщина получила осколочное ранение ноги, а мужчину ранило осколками в плечо. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за ударов были выбиты окна в 12 квартирах двух многоэтажных домов, а также в трёх частных домовладениях. Повреждены 10 автомобилей. Четыре из них загорелись после прямого попадания снаряда. На место пожаров прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно потушили возгорания.

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#обстрел
#всу
#вячеслав гладков
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Мурашко озвучил число остающихся в больницах Курской области раненых
Минздрав: в больницах Курской области после атаки ВСУ находятся 38 человек
08 августа 2024, 20:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В больницах Курской области после атаки ВСУ находятся 38 человек, включая пятеро детей. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Отмечается, что 19 раненым, в том числе и двум детям, была доставлена амбулаторная помощь.

По словам Мурашко, процесс оказания помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ. В медицинских организациях имеется необходимый объём лекарств, вроки и ей компонентов.

По последним данным от властей Курской области в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей. Армия противника за три дня активных боевых действий на данном направлении потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы техники.

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#курская область
#обстрел
#всу
#атака
#пострадавший
#больница
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ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ
08 августа 2024, 20:25

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, командующих операцией в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что сразу после атаки ВСУ на приграничные территории Курской области российские войска ударили по Малиновке в Харьковской области. Там находился контрольный пункт ПВО и обороны Харькова.

ВС РФ, нанеся удар, ликвидировали несколько десятков рядовых боевиков ВСУ, а также сразу четырёх высокопоставленных генералов Генштаба ВСУ – командующего Нацгвардией Украины Пивненко и трёх замначальников Генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка.

Также уточняется, что именно этих генералов назначили руководить атакой ВСУ на Курскую область. Они курировали происходящие в российском регионе события прямо из Малиновки.

Украинские СМИ публиковали информацию об ударе российского «Искандера». Однако официально о гибели украинских генералов не сообщалось.

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