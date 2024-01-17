Приговоренный к смертной казни британский наёмник вернулся в зону СВО

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Наемник из Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом информирует телеграм-канал «Военное дело».
По информации канала, британца в марте британца заметили в районе Артемовска. В сентябре 2022 года РФ освободила из плена Эйдена вместе с другими наемниками из других страны, которым дали смертный приговор. После обмена пленными он заявил, что хочет вернуться на Украину в роли военкора.
На сегодняшний день нет точных сведений о том, в каком конкретно подразделении ВСУ боец служит, но он сам опубликовал в социальных сетях снимок, на котором стоит рядом с вывеской при въезде в Авдеевку.
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Алина Юрчак