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Политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине. Об этом говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.
Согласно информации источника, молодые украинцы, которых отправят на войну, могут никогда не узнать, что они были лишь орудием достижения стратегических целей Вашингтона. Уточняется, что это станет жуткой трагедией для мира.
В сети широко распространены ролики силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах.
Напомним, мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.
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В сети широко распространены ролики силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах.
Напомним, мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.
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Екатерина Коршунова