На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»

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Российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD. Единственное оружие США для перехвата «Орешника» назвал обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Вайхерт подчеркнул, что THAAD остается единственной системой Соединенных Штатов, которая способна перехватывать гиперзвуковые цели. Однако при этом THAAD «не гарантирует» перехват нового вооружения.
Уточняется, что THAAD состоит из 6 самоходных пусковых установок, которые несут по 8 противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Уточняется, что THAAD состоит из 6 самоходных пусковых установок, которые несут по 8 противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова