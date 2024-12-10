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Командир ВСУ обвинил руководство в провале на покровском направлении

Комбат Филимонов* обвинил командование ВСУ в провале на покровском направлении
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Высшее командование ВСУ виновно в продвижении российских военных на покровском направлении. Об этом в социальной сети X написал командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов*.


По словам комбата, украинское командование ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Филимонов* отметил, что ВСУ управляют генералы, которые не осознают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на ​фронте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Жителя Белгорода осудили на 16 лет за госизмену и поддержку террористов
10 декабря 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Белгородец получил 16 лет за госизмену и участие в деятельности террористической группировки, проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет — в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.
Следователи установили, что 30-летний фигурант по заданию представителя украинской террористической организации осуществлял сбор и передачу данных о местонахождении ВС РФ в Белгородской области. Кроме того, осужденный занимался агитацией и пропагандой деятельности террористов.

Аналогичное судебное разбирательство состоялось в Крыму, где уроженец Кубани получил 13 лет по статье о госизмене.

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Известны подробности покушения на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР
Mash: покушение на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР готовили 6 месяцев
10 декабря 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Dzurag

Покушение на экс-начальника Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергея Евсюкова готовили примерно полгода, пишет Telegram-канал Mash. Авторы публикации уточнили, что злоумышленники были в курсе привычки погибшего осматривать машину перед посадкой.
Взрывчатку заложили со стороны водительского кресла. По предварительным данным, завербованные Украиной жители ДНР пользовались одноразовыми телефонами с такими же однодневными сим-картами. Все произошло ночью после активации устройства с пульта и привода в действие при помощи телефонного звонка. Злоумышленники следили за Евсюковым, изучая его привычки и маршруты.

Ранее сообщалось, кто стоит за взрывом автомобиля Евсюкова, который произошел 9 декабря.

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Депутат назвал потери ВСУ за все время нахождения в Курской области
Депутат Иванов: ВСУ потеряли в Курской области 39 460 военнослужащих
10 декабря 2024, 18:08

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ понесли серьезные потери в Курской области, насчитав 39 460 солдат, 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов, пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате боевых действий противник также потерял 308 артиллерийских орудий. По словам парламентария, «киевский режим Зеленского и наемники со всего мира вторглись в российский регион и платят высокую цену за свои действия».

Среди уничтоженной техники также есть 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов, заключил Иванов.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Путин высказался о мошенничестве госорганов Украины против россиян
Президент Путин: телефонные мошенники на Украине возведены в ранг госполитики
10 декабря 2024, 17:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская власть в курсе телефонного мошенничества госорганов Украины в отношении россиян. Более того, данное явление возведено в ранг государственной политики Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян — прим. ред.) — абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», — произнес президент в рамках заседания Совета по развитию общества и правам человека.
Перед этим ФСБ показала видеокадры задержания работников мошеннических колл-центров. По данным ведомства, злоумышленники зарабатывали до миллиона долларов в день, прикрытые Службой безопасности Украины (СБУ). Зафиксировано порядка 100 тысяч пострадавших, которые проживают в более 50 государствах.

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В Германии ответили на требование Зеленского
Журналист Репке: Украина не получит ни солдат, ни оружия
10 декабря 2024, 17:00

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
Журналист подчеркнул, что у предводителя киевского режима нет выбора. Так Репке прокомментировал публикацию Зеленского, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.

Журналист заключил, что сегодня ситуация для Украины крайне тяжелая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Госдуме объяснили, для чего Белоруссии ядерное оружие
Депутат Госдумы Швыткин: ядерное оружие у Белоруссии — сдерживающий фактор
10 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

Ядерное оружие у Беларуси позволит ей сдержать вероятного противника, объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Парламентарий уточнил, что главная задача союзных стран — укрепить обороноспособность, а также поддержать на высоком уровне боевой потенциал. Все дело во внешних угрозах, в частности, со стороны блока НАТО, добавил собеседник.

«И, безусловно, в случае возникновения агрессии в отношении Союзного государства, мы имеем право и средства для того, чтобы ей противостоять (…) наличие подобных ядерных зарядов — это сдерживающий фактор», — прокомментировал Швыткин.
Депутат резюмировал, что делается все возможное, чтобы не допустить катастрофы с применением ядерных вооружений.

Перед этим стало известно, почему людям с Западной Украины отказывают в убежище.

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#война
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#новости
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Politico: некоторые государства отказывают в убежище людям с Западной Украины
10 декабря 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Людям с Западной Украины отказывают в убежище некоторые государства, утверждая, что они и так далеко от зоны боевых действий. Об этом пишет Politico.
«Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — сказано в материале.
На фоне боевых действий, а также мобилизации на Украине люди покидают страну всеми возможными способами.

В республике уже оценили демографическую ситуацию. По данным украинского Минюста, в период с января по июнь этого года умерло свыше 250 тысяч украинцев, в то время как родилось всего 87 тысяч человек.

Ранее стало известно, что сказал о России полковник ВСУ.

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#мир
#украина
#беженцы
#новости
#война
#сво
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В Пентагоне высказались о влиянии «Орешника» на ход СВО
Замглавы Пентагона Хикс: «Орешник» не повлияет на ход СВО
10 декабря 2024, 16:34

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Российский ракетный комплекс «Орешник» не повлияет на ход спецоперации на Украине, заявила ТАСС замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала она корреспонденту издания.

Хикс добавила, что Вашингтон внимательно следит за высказываниями российского лидера Владимира Путина по теме ядерных вооружений.

Перед этим военный аналитик Анатолий Матвийчук подчеркивал, что полигон Капустин Яр в астраханском регионе, откуда пускали «Орешник», хорошо защищен от атак со стороны боевиков ВСУ.

В конце ноября Владимир Путин обратился к россиянам, заявив о том, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального. Тогда стало известно об ударах ВСУ по Курской и Брянской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила ракету «Орешник».

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#россия
#украина
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#конфликт
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«Дуракам закон не писан»: о защищенности полигона для запуска «Орешника» от ВСУ
Полковник Матвийчук: полигон для запуска «Орешника» защищен от боевиков ВСУ
10 декабря 2024, 16:13

Фото: istockphoto/byelaman

Боевики ВСУ вряд ли поразят полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускают российские ракеты «Орешник». Такое мнение «Ленте.ру» выразил отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Дуракам (ВСУ) закон не писан, стрелять они будут продолжать (атаковать)», — сказал собеседник.
Матвийчук подчеркнул, что российский объект хорошо защищен. В частности, имеет несколько степеней защиты.

«Я полагаю, что ни одна из ракет туда просто не долетает, ее уничтожают на подступах. Так что я думаю, что Капустин Яр в безопасности», — заключил эксперт.
Россия применила «Орешник» по Украине 21 ноября после атак со стороны ВСУ британскими и американскими дальнобойными ракетами российских военных объектов в Курской и Брянской областях.

Украина периодически предпринимает попытки нанести удар по месту запуска «Орешника».

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
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#конфликт
#новости
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