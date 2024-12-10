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Высшее командование ВСУ виновно в продвижении российских военных на покровском направлении. Об этом в социальной сети X написал командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов*.
По словам комбата, украинское командование ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Филимонов* отметил, что ВСУ управляют генералы, которые не осознают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на фронте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова