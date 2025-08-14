Минобороны: силы ПВО ночью сбили 44 украинских беспилотника

14 августа 2025, 07:35

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате и уничтожении 44 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь с 13 на 14 августа. Операция проводилась с 20:00 до 07:00 по московскому времени.