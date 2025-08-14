Минобороны: силы ПВО ночью сбили 44 украинских беспилотника
Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате и уничтожении 44 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь с 13 на 14 августа. Операция проводилась с 20:00 до 07:00 по московскому времени.
Согласно официальному заявлению, наибольшее количество беспилотников было перехвачено над акваторией Черного моря — 14 аппаратов. Кроме того, девять дронов были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над территорией Республики Крым, семь — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над акваторией Азовского моря.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
