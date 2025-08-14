14 августа 2025, 06:55

Гончаров: Киев захочет устроить новую Бучу для срыва встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Киевские власти могут организовать ряд провокаций для срыва саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Об этом заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).





По мнению Гончарова, вероятны два сценария. Первый — финансирование протестных акций в Анкоридже с украинской символикой для создания образа «неприятия Путина американцами». Второй — инсценировка событий по образцу Бучи: своз журналистов на объект с последующим обстрелом и съемкой «жертв».





«Если верить информации нашего СВР, они уже свозят корреспондентов в какое-то место — якобы чтобы поинтересоваться, как там живут местные. Предполагается, что в этот момент якобы наши дроны или наша артиллерия это место обстреляют, жители погибнут, и это все будет заснято. Повторяю, ситуация как в Буче — вспомните разбросанные тела и так далее», — объяснил Общественной Службе Новостей ветеран «Альфы».

«Весь мир ожидает результата, который, я надеюсь, Трамп и Путин объявят на пресс-конференции. Все-таки ни тот, ни другой не согласились бы просто прийти, посмотреть на друг друга и о чем-то переговорить. (...) И если Зеленский заикается, что он территории не отдаст, то все уже понимают, что какие-то обсуждения между Путиным и Трампом по этой ситуации уже были. Поэтому клоуну Зеленскому остается только прыгать вокруг свой табуретки», — заключил Гончаров.