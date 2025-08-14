«Клоуну Зеленскому остается только прыгать»: Стало известно, какие провокации задумал Киев для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске
Гончаров: Киев захочет устроить новую Бучу для срыва встречи Путина и Трампа
Киевские власти могут организовать ряд провокаций для срыва саммита Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Об этом заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).
По мнению Гончарова, вероятны два сценария. Первый — финансирование протестных акций в Анкоридже с украинской символикой для создания образа «неприятия Путина американцами». Второй — инсценировка событий по образцу Бучи: своз журналистов на объект с последующим обстрелом и съемкой «жертв».
«Если верить информации нашего СВР, они уже свозят корреспондентов в какое-то место — якобы чтобы поинтересоваться, как там живут местные. Предполагается, что в этот момент якобы наши дроны или наша артиллерия это место обстреляют, жители погибнут, и это все будет заснято. Повторяю, ситуация как в Буче — вспомните разбросанные тела и так далее», — объяснил Общественной Службе Новостей ветеран «Альфы».Гончаров также не исключил попыток ВСУ осуществить прорыв фронта для ослабления переговорных позиций России. Стоит ожидать, что украинцы могут решиться на прорыв вглубь территорий РФ.
Главный русофоб в США испугался личной встречи с Путиным
При этом ЕС и Великобритания, по оценке эксперта, вряд ли предпримут масштабные действия. Они уже знают, что не сумеют сильно повлиять на решения лидеров РФ и США. Гончаров подчеркнул: переговоры уже вышли на уровень, где провокации не смогут их сорвать.
«Весь мир ожидает результата, который, я надеюсь, Трамп и Путин объявят на пресс-конференции. Все-таки ни тот, ни другой не согласились бы просто прийти, посмотреть на друг друга и о чем-то переговорить. (...) И если Зеленский заикается, что он территории не отдаст, то все уже понимают, что какие-то обсуждения между Путиным и Трампом по этой ситуации уже были. Поэтому клоуну Зеленскому остается только прыгать вокруг свой табуретки», — заключил Гончаров.Финала по территориальному вопросу ожидать не стоит, но предварительные договорённости возможны.
