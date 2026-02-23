Путин сердечно поздравил всех россиян с Днём защитника Отечества

23 февраля 2026, 00:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, назвав праздник символом гордости за армию и флот страны. Об этом глава государства заявил в видеообращении, которое опубликовали на официальном сайте Кремля.





Путин отметил, что 23 февраля на протяжении десятилетий остаётся одним из самых значимых государственных праздников, олицетворяя народную любовь к защитникам страны и уважение к тем, кто посвятил жизнь службе Родине. Российский лидер подчеркнул, что граждане бережно хранят память о ратных подвигах предков, которые стали возможны благодаря мужеству солдат и воинскому искусству великих полководцев.





«2026 год объявлен Годом единства народов России. Мы чтим эту священную сплочённость и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. (...) Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», — говорится в обращении.

«Благодарю всех воинов России за доблестную службу. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким! Народ России – с вами. И верит в вас. С праздником!», — поздравил Путин.