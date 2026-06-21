Достижения.рф

Губернатор Анохин: над Смоленской областью уничтожили один БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией региона. Публикация есть во «Вконтакте».



По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО сбили дрон в субботу. Жертв и разрушений на земле нет, оперативные службы уже направились к месту падения обломков.

Чиновник напомнил жителям о правилах безопасности: при атаке БПЛА необходимо держаться подальше от окон, а на улице — искать укрытие (подземные переходы или паркинги). Водителям рекомендуется остановить транспорт и покинуть его.

Категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами вблизи пролетающего дрона, вести фото- и видеосъемку с последующей публикацией в соцсетях — за это грозит ответственность. При находке обломков следует немедленно звонить по номеру 112 и не приближаться к месту крушения.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0