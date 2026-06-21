Губернатор Анохин: над Смоленской областью уничтожили один БПЛА ВСУ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата над территорией региона. Публикация есть во «Вконтакте».
По данным Министерства обороны РФ, средства ПВО сбили дрон в субботу. Жертв и разрушений на земле нет, оперативные службы уже направились к месту падения обломков.
Чиновник напомнил жителям о правилах безопасности: при атаке БПЛА необходимо держаться подальше от окон, а на улице — искать укрытие (подземные переходы или паркинги). Водителям рекомендуется остановить транспорт и покинуть его.
Категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами вблизи пролетающего дрона, вести фото- и видеосъемку с последующей публикацией в соцсетях — за это грозит ответственность. При находке обломков следует немедленно звонить по номеру 112 и не приближаться к месту крушения.
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