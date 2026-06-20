Губернатор Гусев: обломки БПЛА упали в пригороде Воронежа, пострадал ребенок
В пригороде Воронежа утром при падении обломков сбитого беспилотника пострадала девочка. Об этом написал в Макс губернатор Александр Гусев.
Он уточнил, что жизнь ребенка вне опасности. Вместе с тем на несколько часов ее оставят под наблюдением в больнице.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трагедии на трассе в сторону Ростовской области — украинский дрон сбросил взрывные устройства, в результате чего погибли два человека. По его словам, местный житель наткнулся на подозрительный предмет и попытался убрать его самостоятельно, что привело к взрыву.
Пасечник выразил соболезнования родным погибших. Чиновник напомнил о важности осторожности при обнаружении незнакомых объектов.
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