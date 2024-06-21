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Украинский беспилотник сбили в Брянской области

Богомаз: В Брянской области сбили украинский беспилотник
21 июня 2024, 07:56
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Утром 21 июня в Клинцовском районе Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаке повреждений на земле, а также пострадавших нет и поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.



По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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#пво
Погиб один из сотрудников котельной в Краснодаре после падения БПЛА ВСУ
21 июня 2024, 07:51

Фото: iStock/maki_shmaki

В Краснодаре погиб один из сотрудников котельной после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что дал поручению главе Краснодара оказать семье погибшего рабочего всю необходимую помощь и поддержку.

По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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Минувшей ночью над российскими регионами ПВО сбила 114 украинских беспилотников
МО РФ: Минувшей ночью над регионами РФ сбили 114 БПЛА ВСУ
21 июня 2024, 07:32

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было уничтожено или перехвачено в Крыму и над акваторией Черного моря. Ещё 43 дрона ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае и один – в Волгоградской области.

При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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#минобороны рф
#авиация
#всу
#армия
#бпла
#армия россии
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Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь
Развожаев: Военные отражают вражескую атаку БПЛА на Севастополь
21 июня 2024, 07:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России отражает атаку украинских беспилотников в Севастополе, в настоящее время сбито уже четыре штуки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По данным спасательной службы, никакие объекты на земле не повреждены. Пострадавших людей также нет.

Напомним, несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.

В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.

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#военные
#дом
#беспилотник
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#бпла
#telegram
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Украинский пленный: офицеры ВСУ учат солдат правильно умирать
21 июня 2024, 05:55

Фото: istock/Irina Piskova

Офицеры ВСУ запрещают своим солдатам сдаваться в российский плен ради сохранения жизни. Вместо этого они дают им инструкцию «правильной гибели», рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: «Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», – сказал Водян.
По его словам, украинским солдатам рассказывают об «ужасах российского плена». Но, попав в плен, Водян признал, что офицеры им лгали, и что отношение к нему «хорошее».

«Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый», – сказал пленный.
Ранее стало известно, что четверо украинских солдат, сдаваясь в плен, вынесли на руках тело погибшего российского командира.

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#спецоперация
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На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник ВСУ
Оперштаб Кубани: БПЛА упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае
21 июня 2024, 05:44

Фото: istock / Rangsarit Chaiyakun

Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. На площади 50 квадратных метров возник пожар, его успешно ликвидировали. Об этом сказано в Телеграм-канале краевого оперштаба.
«Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — сказано в сообщении.
В ночь на 21 июня оперштаб сообщал о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. Через время оперштаб проинформировал о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников на котельную и автовокзал «Южный».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
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США разрешили наносить удары по российской армии внутри РФ
Politico: США разрешили удары по силам РФ, атакующим через границу с Украиной
21 июня 2024, 05:22

Фото: istock/rarrarorro

Вашингтон разрешил Киеву наносить удары американским оружием по российским подразделениям, которые атакуют украинских боевиков через границу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
При этом американские чиновники настаивают, что подход США якобы не изменился. Однако ранее это разрешение касалось только территории России вблизи Харьковской области.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили президента Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия. Салливан позже заявил, что Вашингтон считает допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины.

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#армия россии
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Четыре человека пострадали в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА
21 июня 2024, 04:26

Фото: istock/Iulianna Est

В результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре жители Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Кроме того, повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре.

Напомним, в ночь на 21 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских войск. В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#краснодарский край
#обстрел
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Несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов ВСУ
Оперштаб Кубани: ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Краснодарский край
21 июня 2024, 03:37

Фото: istock / bbsferrari

Несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.
В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. Серьезные повреждения инфраструктуры отсутствуют, на месте работают службы экстренного реагирования.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Детали уточняются.

Помимо этого, силы ПВО сбили украинский дрон в поселке Афипском. Разрушений также нет.

Ранее сообщалось, что украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#дом
#дрон
#пво
#бпла
#беспилотник
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Украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом
Силы ПВО сбили ракету ВСУ ATACMS и два беспилотника над Геническом
21 июня 2024, 02:10

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Он также рассказал журналистам, что силы ПВО также сбили снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.

Ранее над Мелитополем система ПВО сбила четыре украинских ракеты. Кроме того, ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

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#всу
#херсонская область
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#ракета
#сво
#пво
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