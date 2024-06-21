Украинский беспилотник сбили в Брянской области

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Утром 21 июня в Клинцовском районе Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате вражеской атаке повреждений на земле, а также пострадавших нет и поблагодарил российские подразделения ПВО за работу.
По данным Минобороны, в Краснодарском крае минувшей ночью сбили 43 украинских беспилотника, ещё 70 БПЛА ВСУ сбили в Крыму. При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
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Элина Позднякова