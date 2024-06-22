Минобороны: Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над территорией России

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Ночью дежурными средствами противовоздушной обороны сорваны очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки на территорию российских регионов. Ракетчики сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы пять украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что атакам подверглись Брянская и смоленская области. Ещё один БПЛА был сбит над Азовским морем. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа.
В Смоленской области два украинских дрона также самолётного типа пытались атаковать военный объект. Оба были сбиты дежурными средствами ПВО. Губернатор региона Василий Анохин сообщил в своём телеграм-канале, что в результате атаки никто не пострадал, наземные объекты повреждений не получили.
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Александр Бойцов