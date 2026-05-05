05 мая 2026, 21:53

Пассажиры рейса Чунцин — Москва вынужденно сели в Петербурге из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Рейс GS 7941 авиакомпании Tianjin Airlines вылетел из китайского Чунцина 5 мая в 9 утра по местному времени. Пассажиры планировали приземлиться в Шереметьево днём.



Однако самолёт долго кружил над Москвой. Затем авиакомпания сообщила людям, что в столице действует план «Ковёр», и перенаправила рейс в Пулково. Пассажиры уже два часа сидят в закрытом самолёте без еды. Сотрудники аэропорта заявили, что не хватает трапов.

«Сначала дали воды, теперь даже воды не дают. Информации тоже нет никакой о дальнейших действиях. Люди голодные, уставшие. На борту большинство россиян, но есть и китайские туристы», — рассказали авиапассажиры.