Женщина погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Луганске
В Луганске в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины погибла женщина. Об этом в Макс сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, вечером 6 мая и в ночь на 7 мая ВСУ нанесли массированный удар с использованием БПЛА по нескольким муниципальным округам республики. В частности, по Краснодонскому, Сватовскому, Славяносербскому, Новоайдарскому, а также по областному центру.
«К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось» , — написал чиновник.
Один из беспилотников попал в жилой дом в Артёмовском районе города.