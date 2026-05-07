Женщина погибла в результате атаки БПЛА ВСУ в Луганске

Губернатор Пасечник сообщил о гибели женщины от БПЛА ВСУ в Луганске

В Луганске в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины погибла женщина. Об этом в Макс сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.





По его словам, вечером 6 мая и в ночь на 7 мая ВСУ нанесли массированный удар с использованием БПЛА по нескольким муниципальным округам республики. В частности, по Краснодонскому, Сватовскому, Славяносербскому, Новоайдарскому, а также по областному центру.





«К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось» , — написал чиновник.